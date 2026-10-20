Internacional

Kim Jong-un, Líder de Corea del Norte, Reaparece tras Rumores sobre Delicado Estado de Salud

El mandatario recorrió la Exposición Nacional de Prendas de Vestir y Calzado 2026, en Pyongyang, según la agencia KCNA

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. Foto: KCNAKim Jong-un, líder de Corea del Norte. Foto: KCNA

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