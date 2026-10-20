Kim Jong-un, Líder de Corea del Norte, Reaparece tras Rumores sobre Delicado Estado de Salud

El líder norcoreano, Kim Jong-un, reapareció públicamente, según la agencia oficial KCNA, después de que el diario británico The Sun difundiera rumores sobre un grave problema de salud.

KCNA informó que Kim, acompañado de altos funcionarios del Partido y del gobierno, recorrió este lunes la Exposición Nacional de Prendas de Vestir y Calzado 2026, en Pyongyang.

Según la agencia, la muestra reúne más de 70 mil 700 prendas y más de 170 mil pares de zapatos fabricados por más de 270 unidades de producción.

Kim elogió el desarrollo de la industria ligera y pidió priorizar el diseño, organizar festivales de diseño, impulsar trajes nacionales de estilo coreano y garantizar la calidad de uniformes, mochilas y zapatos escolares.

El comunicado no menciona los rumores ni describe el estado físico del mandatario. The Sun publicó versiones de que Kim estaría en coma tras una hemorragia cerebral. Según esas versiones, habría sido trasladado a un hospital de Pekín.

El hermetismo del régimen dificulta conocer detalles sobre la salud de Kim y favorece las especulaciones cuando permanece fuera de la atención pública. No sería la primera vez. En 2020, su ausencia en un evento clave disparó rumores de enfermedad, y después volvió a aparecer.

AMP