Internacional

Kim Yo Jong Advierte una Situación "Muy Inestable" en Corea del Norte en la Frontera Sur

La hermana del líder norcoreano Kim Jong Un señala que el liderazgo militar norcoreano examina desplegar más medios de ataque táctic

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un. Foto: ReutersKim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un. Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+