Kim Yo Jong Advierte una Situación "Muy Inestable" en Corea del Norte en la Frontera Sur

Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, advirtió que la situación en la frontera con Corea del Sur es “muy inestable”. Además, dijo que su país evalúa desplegar armas tácticas adicionales y reiniciar las transmisiones por altavoces en la zona.

En un comunicado difundido el lunes por la agencia estatal KCNA, la funcionaria norcoreana acusó al ejército de su vecino del sur de poner en riesgo a los militares norcoreanos.

Según dijo, los “belicistas” de Corea del Sur disparan tiros de advertencia con fusiles automáticos y ametralladoras de gran calibre contra el personal de su país.

Kim Yo Jong aseguró que Seúl realizó 2 mil 870 avisos por altavoz y 201 disparos de advertencia entre el 1 de agosto y el 17 de octubre.

Ante este escenario, Kim Yo Jong señaló que el liderazgo militar norcoreano examina desplegar más medios de ataque táctico a lo largo de la frontera sur. Lo describió como una medida preventiva y de represión para hacer frente a la contingencia.

También contempla reanudar las emisiones por altavoces dirigidas a Corea del Sur y considerar otras medidas que juzgue necesarias y apropiadas.

Las tensiones entre ambos países han crecido desde que Pyongyang comenzó a fortificar su frontera en abril de 2024. Las dos Coreas están separadas por la Zona Desmilitarizada (DMZ), establecida cuando la Guerra de Corea terminó con un armisticio en 1953.

El 5 de octubre, el ejército de Corea del Sur declaró que Corea del Norte había desplegado hasta 7 mil trabajadores este año para instalar minas y vallas. Además, informó de unos 50 incidentes de cruce de la frontera.

Seúl también afirmó que las minas norcoreanas provocaron una explosión en la frontera el mes pasado, que hirió gravemente a dos de sus soldados. Pidió a Pyongyang suspender las obras de fortificación.

"El ejército surcoreano se ha mantenido en alerta máxima ante las obras de fortificación de Corea del Norte, realizando disparos de advertencia y transmisiones por altavoz", declaró Lim Eul-chul, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam en Seúl.

Eul-chul añadió que Pyongyang parece preocupado de que esas acciones de Seúl puedan intensificar las tensiones cerca de la frontera o provocar un conflicto militar.

Seúl no ha revelado datos sobre sus actividades cerca de la frontera para contrarrestar las obras de fortificación norcoreanas. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

AMP