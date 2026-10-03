Corea del Norte Incorpora IA en un Misil Durante Prueba de Lanzamiento

Corea del Norte afirmó el sábado que ha probado un misil estratégico de alcance intermedio que incorporó inteligencia artificial.

El anuncio ocurre horas después de que Seúl informara que Pionyang había lanzado un misil balístico que, a decir de las autoridades norcoreanas, tiene un alcance intermedio.

El misil lanzado el sábado "es capaz de cambiar su trayectoria de vuelo a baja altitud y se ha incorporado inteligencia artificial", declaró Kim Yo-jong, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un.

"Al amanecer de hoy se llevó a cabo un simulacro de disparo de un arma estratégica hacia el Mar del Este de Corea. Para el ejercicio se utilizó un misil estratégico de alcance intermedio".

Según datos del Estado Mayor Conjunto de la República de Corea, el misil recorrió más de 700 kilómetros, mientras que el Ministerio de Defensa de Japón cifró el alcance en 680.

La funcionaria señaló que los datos de los 'enemigos' demuestran la superioridad del armamento norcoreano y que ellos tienen limitaciones para dar seguimiento a los lanzamientos.

"Siempre que aplicábamos el modo de trayectoria ondulatoria a los misiles, el enemigo no lograba seguir los objetivos desde sus primeros puntos de salto".

Enfatizó que "harían bien en recordar nuestros anuncios de que (el misil) es capaz de cambiar su órbita de vuelo a baja altitud y que se le ha incorporado inteligencia artificial".

Kim Yo-jong señaló que en otras palabras, "esto significa que no hay forma de evitar este ataque".

"Representantes de la Administración de Misiles informaron al jefe de Estado que, con la tecnología introducida recientemente, es posible configurar al menos cuatro modos de órbita de vuelo según el propósito y el objetivo".

Con información de AFP y KCNA

ICM