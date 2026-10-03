Internacional

Corea del Norte Incorpora IA en un Misil Durante Prueba de Lanzamiento

El artefacto es capaz de cambiar su trayectoria de vuelo a baja altitud, señaló la agencia oficial norcoreana en un comunicado

El líder norcoreano, Kim Jong-un, y su hermana, Kim Yo-jongEl líder norcoreano, Kim Jong-un, y su hermana, Kim Yo-jong. Foto: AFP | Archivo

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