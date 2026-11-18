En 2025 se jugó la primera edición del nuevo Mundial de Clubes, el cual estrenó formato y juntó a 32 de los mejores equipos del mundo. Chelsea fue el primer ganador de este torneo, el cual se jugará cada cuatro años y aunque aún no hay una sede oficial para la siguiente entrega, ya hay varios equipos clasificados.

De momento, se sabe que el Mundial de Clubes 2029 volverá a contar con 32 equipos, aunque diversos reportes señalan que habría intención de ampliar esa cifra a 48. Aún así, ya hay conjuntos que tienen asegurada su participación en la próxima edición del certamen internacional y, de momento, el futbol mexicano tiene dos representantes.

Aquí te dejamos la lista completa de equipos clasificados al Mundial 2029 hasta el momento.

Equipos clasificados al Mundial de Clubes 2029

Por ahora, solamente hay siete equipos cuya presencia en el certamen está asegurada y el futbol mexicano tiene amarradas dos plazas para el Mundial de Clubes 2029, esto gracias a que Cruz Azul y Toluca conquistaron las ediciones de 2025 y 2026, respectivamente, de la CONCACAF Champions Cup. Esto quiere decir que puede haber hasta cuatro equipos de la Liga MX en el torneo.

Por otro lado, en la CONMEBOL el único club que tiene afianzado su boleto es el Flamengo, ya que el equipo brasileño conquistó la Copa Libertadores en 2025. Mismo caso ocurre con la UEFA y el Paris Saint-Germain; el club de la capital francesa jugará en el Mundial de Clubes de 2020 gracias al título de la Champions League que conquistó la campaña anterior.

En Asia, el Al-Ahli es quien de momento tiene el boleto asegurado, mientras que la confederación africana aportará al Pyramids FC y al Mamelodi Sundowns.