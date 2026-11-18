Caos vial reportan usuarios de la autopista Puebla-Orizaba por una carambola de varios vehículos; el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 136 con sentido a la ciudad de Puebla.

En el percance vial se vio involucrada una pipa de gas LP que impactó sobre su costado a una camioneta particular color gris. Otros conductores reportan que con sentido a Veracruz también hay un cierre parcial por la presencia de unidades de emergencia.

De acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe), el cierre parcial y reduccion de carriles es en el tramo Puebla-Acatzingo; el accidente fue un impacto por alcance múltiple entre automóviles y un tractocamión tipo pipa.

Hasta el momento desconcoen las causas del accidente y el saldo; se prevé que el cierre permanezca durante varias horas.

Con información de N+

JAPR