La Brigada de Búsqueda en Baja California concluyó sus jornadas de trabajo con la localización de nueve cuerpos y cinco personas con vida, tras realizar recorridos durante 13 días en distintos puntos de la entidad.

De acuerdo con los participantes, la mayoría de los hallazgos se concentraron en San Quintín, Mexicali, Tecate y Tijuana, donde se desarrollaron labores de búsqueda con la participación de colectivos locales y nacionales.

La jornada contó con la convocatoria de más de 80 personas, quienes se sumaron a las actividades para localizar a personas desaparecidas. Sin embargo, los encargados de la brigada lamentaron las dificultades que enfrentaron durante el desarrollo de los trabajos.

Entre los principales problemas señalaron la falta de alimentos y agua, particularmente durante los recorridos en zonas despobladas de Baja California, lo que complicó las labores de búsqueda.

APG