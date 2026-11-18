La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Meguimi Jatziri Correa Rojas, una adolescente de 15 años de edad, desaparecida en Ensenada.

La mejor fue vista por última vez el pasado 15 de noviembre en la colonia Nuevo Reforma, por lo que las autoridades solicitan la colaboración de la población para obtener información que permita dar con su paradero.

Meguimi tiene una estatura de 1.55 metros, complexión delgada, peso aproximado de 55 kg, tez morena clara, ojos color café obscuro, y cabello largo lacio de color castaño obscuro.

La Fiscalía pidió a quienes cuenten con algún dato que pueda contribuir a su localización comunicarse al número de emergencias 911 o a la línea de denuncia anónima 089.

Información Diego Robles

APG