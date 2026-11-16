La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió dos fichas para localizar a Sixto Díaz Caro y Elvira Villanueva Nicolás, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado en el municipio de Coatzintla, al norte de la entidad.

Según las fichas, las personas fueron vistas por última vez el pasado 12 de noviembre. Sixto cuenta con 56 años, mide un metro con 65 centímetros, es de tez morena oscura y cabello negro, corto y lacio; como señas particulares, presenta ausencia de dientes frontales y nariz aguileña.

Por su parte, Elvira tiene 51 años; según su ficha, mide un metro con 65 centímetros, es de tez blanca y cabello negro, largo y ondulado; también presenta la ausencia de dientes frontales, así como nariz chata.

Las autoridades piden a la ciudadanía que, en caso de contar con información que ayude a dar con su paradero, se comunique al 228 319 3187 o al número de emergencias 911. Cualquier dato puede ser importante para su localización.