Desaparecidos

Continúa la Búsqueda de la Cadete Policial Jessica Abril de 19 Años Desaparecida en Irapuato

La joven fue vista por última vez el pasado 6 de noviembre, estaba próxima a graduarse de la academia de Policía

Continúa la Búsqueda de la Cadete Policial Jessica Abril de 19 Años Desaparecida en Irapuato.Continúa la Búsqueda de la Cadete Policial Jessica Abril de 19 Años Desaparecida en Irapuato. Protocolo ALBA Guanajuato/Facebook

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Familiares, amigos y compañeros de Jessica piden el apoyo de la ciudadanía para localizarla.

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