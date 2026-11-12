Continúa la Búsqueda de la Cadete Policial Jessica Abril de 19 Años Desaparecida en Irapuato

La búsqueda de Jessica Abril Rocha Esquivel, de 19 años, se mantiene activa luego de que desapareció el pasado 6 de noviembre en Irapuato, donde fue vista por última vez.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato activó el protocolo Alba para tratar de localizarla. Mientras que sus familiares difundieron su fotografía y datos personales para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

Jessica Abril se encontraba en formación como cadete policial y estaba próxima a graduarse de la academia de Seguridad Pública Municipal. La joven tenía la intención de incorporarse a las labores de seguridad para proteger a la población.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Pasajero de Camión de Personal en Una Volcadura en la Carretera León-Salamanca

A varios días de no saber de ella, su madre, hermanos y familiares mantienen la esperanza de encontrarla. Por lo que pidieron compartir cualquier información que permita conocer su paradero.