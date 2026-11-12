¿Abrirán los Bancos el Lunes 16 de Noviembre 2026? Así Será el Servicio en Sucursales

Este lunes 16 de noviembre 2026 será un día feriado en México, por lo que aquí en N+ te brindamos la información sobre los servicios en los bancos, para que tomes todas tus previsiones.

Y es que se trata de un día de descanso obligatorio por la conmemoración del aniversario de la Revolución, que aunque es el 20 de noviembre, se recorre al tercer lunes del mes.

De acuerdo con la disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es un día inhábil en el sector financiero, por lo que los bancos suspenderán sus operaciones el lunes.

¿Qué bancos sí abrirán el lunes 16 de noviembre?

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó en un comunicado cuáles serán los bancos que sí estarán abiertos, a pesar de ser un día festivo:

Se trata de los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados.

Dichas sucursales abrirán al público en los horarios tradicionales.

Cajeros y banca digital

Además, si necesitas realizar alguna operación financiera a través de cajeros, la ABM recordó que los clientes tendrán a su disposición este 16 de noviembre:

Más de 64 mil cajeros automáticos.

63 mil corresponsales bancarios.

Además de la banca digital y telefónica, que opera las 24 horas del día, los 365 días del año.

Por otra parte, la Asociación recordó que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, "el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente".

SPB