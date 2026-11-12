Economía

¿Jensen Huang Será Destituido? Junta Directiva de Nvidia se Reúne para Decidir Futuro de CEO

La junta directiva decidirá si destituye a su director ejecutivo, según fuentes; las acciones de la empresa cayeron alrededor de un 8%

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: ReutersJensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: Reuters

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