¿Jensen Huang Será Destituido? Junta Directiva de Nvidia se Reúne para Decidir Futuro de CEO

La junta directiva de Nvidia se encuentra reunida para decidir si destituye a su director ejecutivo, Jensen Huang, envuelto en un escándalo por supuesto espionaje, según informó a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.

El principal proveedor mundial de procesadores de inteligencia artificial (IA) lidia con informes de dos supuestas relaciones extramatrimoniales que involucran a su líder y fundador.

La posible marcha de Huang dejaría un vacío de liderazgo en el fabricante de chips, valorado en aproximadamente 4 billones de dólares, que él mismo cofundó y construyó durante más de tres décadas hasta convertirlo en el principal proveedor de chips de IA.

Huang, de 63 años, no tiene un sucesor claro y posee alrededor del 3,6% de las acciones de Nvidia. Además, tiene decenas de personas a su cargo directo, lo que subraya el estricto control que ejerce sobre la empresa.

Las acciones de la compañía cayeron cerca de un 8% en las operaciones posteriores al cierre, luego de que el Wall Street Journal informara que Nvidia se preparaba para destituir a Huang.

Incluyendo la venta masiva del miércoles después del cierre, Nvidia ha perdido alrededor de 600 mil millones de dólares en valor bursátil esta semana desde que la junta anunció su investigación sobre su relación con una empresaria china.

AMP