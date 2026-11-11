Ayuntamiento de Gómez Palacio Anuncia Descuentos en Predial y Multas

El Ayuntamiento de Gómez Palacio ofrecerá descuentos y facilidades de pago durante noviembre y diciembre, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y permitir que los contribuyentes regularicen sus adeudos en impuestos y servicios municipales.

La alcaldesa Betzabé Martínez informó que, del 5 de noviembre al 31 de diciembre, se aplicará un 50% de descuento en el impuesto predial correspondiente a los años 2022 a 2025. Además, se contempla la condonación del 100% en multas y una reducción del 80% en recargos y gastos de ejecución. También habrá beneficios en servicios catastrales, licencias y permisos.

Por otra parte, del 13 al 17 de noviembre, el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA) contará con una campaña especial de descuentos para que los usuarios puedan ponerse al corriente en sus pagos y regularizar sus cuentas por el servicio de agua potable.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Anuncian Descuentos en Multas en Gómez Palacio, Durango

Para facilitar el acceso a estos beneficios, el municipio habilitará horarios extendidos en las cajas de atención durante el Buen Fin. Asimismo, los contribuyentes tendrán la posibilidad de realizar sus pagos y trámites en línea, con la intención de ofrecer alternativas que agilicen el proceso y eviten traslados.