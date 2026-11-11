Economía

Ayuntamiento de Gómez Palacio Anuncia Descuentos en Predial y Multas

Se informó que los ciudadanos tendrán la opción de realizar los trámites en línea

Ayuntamiento de Gómez Palacio Anuncia Descuentos en Predial y MultasSe dio a conocer que los ciudadanos tendrán la opción de realizar los trámites en línea. Foto: N+

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Se habilitarán horarios extendidos en las cajas municipales durante el Buen Fin.

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