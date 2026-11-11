Accidentes

Frankie Muniz, Actor de 'Malcolm', es Hospitalizado tras Chocar su Carro de Carreras en Florida

La estrella de la serie 'Malcolm in the Middle' se vio involucrada en un incidente mientras entrenaba para el evento 'Proud to Honor'

ReutersReuters
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Hospitalizan a Frankie Muniz, de 'Malcolm el de En Medio' Tras Chocar en Entrenamiento Previo a Carrera | N+