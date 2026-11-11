Frankie Muniz, Actor de 'Malcolm', es Hospitalizado tras Chocar su Carro de Carreras en Florida

El actor Frankie Muniz, estrella de la serie de televisión “Malcolm in the Middle”, fue hospitalizado de emergencia este miércoles después de chocar su automóvil de carreras durante una vuelta de práctica en el Daytona International Speedway en Florida, Estados Unidos.

Según un comunicado oficial de Ford, el actor que dio vida a Malcolm, recientemente se coronó campeón de la categoría GT4 America Am, "se vio involucrado en un incidente mientras entrenaba para el evento 'Proud to Honor' que se celebra hoy en el Daytona International Speedway".

Frankie Muniz, involucrado en un incidente mientras practicaba para el evento Proud to Honor en el Daytona International Speedway. Foto: @TeamReaume

Fue trasladado a un centro médico local para una evaluación más detallada; se encuentra consciente y alerta, informó el equipo Reaume Brothers Racing a través de sus redes sociales. Muniz se incorporó como piloto de tiempo completo para la temporada de carreras de 2025.

"Gracias por su apoyo y por respetar la privacidad de Frankie en estos momentos”, señaló el equipo Reaume.

La carrera de este miércoles en la noche tiene seis equipos, cada uno nombrado en honor a un área de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y una actuación de la Zac Brown Band. Muniz iba a competir en el equipo de la Fuerza Aérea (Team Air Force) junto a Austin Cindric.

Como antecedentes de Frankie Muniz fue nominado al premio Emmy al saltar a la fama como estrella infantil en la comedia “Malcolm in the Middle”, comenzó su trayectoria en el automovilismo en 2004 y, a partir de 2021, se centró en las carreras de tipo “stock car”.

Medios locales como 'Entertainment Tonight' publicaron una fotografía del vehículo siniestrado, en la que se observa que el techo fue cortado por los equipos de rescate.

Así quedó el vehículo siniestrado donde viajaba el actor Frankie Muniz. Foto: X @etnow

También ha competido en la serie NASCAR Craftsman Truck, en el volante de un vehículo Ford F-150 con el número 33.

A las 20:05 horas, en un comunicado se informó que el actor Frankie Muniz fue dado de alta del hospital, y se dieron a conocer las primeras declaraciones de quien dio vida al personaje de Malcolm.

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"Estoy decepcionado de no poder participar en el evento Proud to Honor de Ford esta noche. Estaba deseando rendir homenaje al servicio de nuestros veteranos y competir contra increíbles pilotos".

El también piloto compartió que se sentía adolorido y agradeció por la ayuda que recibió tras el incidente y las oraciones de personas cercanas.

“Estoy un poco dolorido, pero mi Mustang cumplió con su labor al protegerme. Quiero agradecer a todos en Ford Racing, Daytona International Speedway y al personal en el hospital. Especialmente quiero agradecer a todos los que se han puesto en contacto y por todas las oraciones”.

HVI