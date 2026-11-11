¿Cuánto Me Toca de Aguinaldo Por 1 Año Trabajado?

Con la llegada de noviembre, se acerca la fecha para recibir el aguinaldo, uno de los pagos que más esperan los trabajadores en México al cierre del año.

El monto depende del sector en el que laboren: mientras que en las empresas privadas corresponde a un mínimo de 15 días de salario por un año completo de servicio, para los servidores públicos federales puede alcanzar hasta 40 días.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), las personas que trabajan en el sector privado tienen derecho a recibir, como mínimo, el equivalente a 15 días de salario por concepto de aguinaldo.

Esto significa que, si cumpliste un año de trabajo en 2026, te corresponde el pago de esos 15 días. El patrón debe entregar esta prestación a más tardar el 20 de diciembre.

En caso de que no hayas cumplido el año de servicio, también tienes derecho a recibir una parte proporcional, calculada de acuerdo con el tiempo que hayas trabajado, incluso si ya no laboras para la empresa cuando se realice el pago.

La prestación aplica para trabajadores de base, confianza, planta, sindicalizados, eventuales, por obra o tiempo determinado, así como para vendedores, comisionistas y agentes de comercio, entre otros.

¿Cuándo pagan el aguinaldo a pensionados del ISSSTE?

En el caso de los pensionados del ISSSTE, el aguinaldo se entrega en dos exhibiciones, de acuerdo con el calendario previsto para 2026. La primera parte, equivalente a 20 días, se deposita durante la primera quincena de noviembre; la segunda, correspondiente a otros 20 días, está programada para el 27 de noviembre.

¿Qué hacer si no te pagan el aguinaldo?

Si tu empleador incumple con esta obligación, puedes solicitar orientación y asesoría gratuita en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Puedes comunicarte a los teléfonos 59 98 2000, extensiones 44740 y 44741, o al 800 911 7877 y 800 717 2942.