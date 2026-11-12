Medio Ambiente

Llega Mariposa Monarca a Nuevo León Durante Migración al Sur del País

Esta especie fue vista en diversos puntos del Área Metropolitana de Monterrey, principalmente en el río Santa Catarina

Mariposa monarcaLa mariposa monarca fue vista descansando en el Río Santa Catarina. Foto: N+

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