Llega Mariposa Monarca a Nuevo León Durante Migración al Sur del País

Ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey se vieron sorprendidos ante el paso de la mariposa monarca, que durante su migración hacia el sur ha sido vista en distintos municipios de Nuevo León. Uno de los puntos donde se ha observado su presencia es el río Santa Catarina, donde algunas fueron vistas descansando sobre los árboles.

Durante los meses de octubre y noviembre, las mariposas monarca comienzan su recorrido desde Canadá y Estados Unidos hacia el sur del continente. En este trayecto atraviesan varios estados de México, entre ellos Nuevo León, por lo que durante las últimas semanas se ha podido observar su paso por municipios como Santiago y Monterrey.

El río Santa Catarina es uno de los lugares donde se ha registrado la presencia de esta especie, pues algunas mariposas llegan a los árboles de la zona para descansar antes de continuar su recorrido. Este paso migratorio también puede observarse en otros municipios del área metropolitana que forman parte de su ruta hacia el sur del país.

Se espera que este viaje termine alrededor de marzo, cuando las mariposas monarca llegan a los bosques de Michoacán y algunas zonas del Estado de México. En estos lugares permanecen durante la temporada de invierno, antes de comenzar nuevamente su recorrido de regreso hacia Canadá y Estados Unidos.

Ante la presencia de la mariposa monarca en Nuevo León, se pidió a la ciudadanía respetar su paso y evitar atraparlas o causarles algún daño. Esta especie cuenta con protección especial bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que es importante no intervenir en su recorrido y permitir que continúe con su migración.