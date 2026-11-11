Realizan Trasvase de Agua de Presa El Cuchillo en Nuevo León a Tamaulipas

Continúa el trasvase de agua que inició la tarde del martes 10 de noviembre de la Presa El Cuchillo, en el municipio de China, Nuevo León, hacia la Presa Marte R. Gómez en Camargo, Tamaulipas, después de haberse pospuesto el sábado pasado.

Son 160 millones de metros cúbicos los que se van a trasvasar al estado vecino, para cumplir con los acuerdos firmados entre los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas en 1996, que se analiza cada año.

Con el trasvase, la Presa El Cuchillo, que contaba con más de 711 millones de metros cúbicos, es decir, estaba a más del 60 por ciento de su capacidad, perderá una cuarta parte del agua almacenada, lo cuál ha causado polémica y preocupación entre la comunidad de Nuevo León debido a la crisis hídrica vivida en 2022.

Hay que destacar que la Presa El Cuchillo es la que abastece la mayor parte del Área Metropolitana de Monterrey, por ello, el día de ayer la paraestatal de Agua y Drenaje pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no realizar el trasvase, pues señaló que podría poner el riesgo el abasto para Nuevo León durante los próximos años.

Sin embargo, la Conagua aseguró que no generará ninguna afectación para la población. El trasvase fue autorizado después de una sesión en la que el Comité Técnico de Operaciones de Obras Hidráulicas (CTOOH) determinó que, después de los volúmenes registrados en el periodo de lluvias de 2026, el almacenamiento de la presa El Cuchillo se encuentra en niveles óptimos para beneficiar a todos los usuarios de la Cuenca del Río San Juan.

Ante la apertura de las compuestas de la Presa El Cuchillo para realizar el trasvase, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, principalmente a las comunidades aledañas al Río San Juan. Hasta el momento, no han informando cuánto tiempo tomará el trasvase del agua hasta Tamaulipas.

SHH