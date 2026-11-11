Medio Ambiente

Realizan Trasvase de Agua de Presa El Cuchillo en Nuevo León a Tamaulipas

Son 160 millones de metros cúbicos los que se enviarán a la Presa Marte R. Gómez, a lo largo del Río San Juan

Trasvase de Presa El Cuchillo a Tamaulipas por el Río San JuanTrasvase de Presa El Cuchillo a Tamaulipas por el Río San Juan. Foto: N+

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