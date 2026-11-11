Pronóstico del tiempo

Jueves con Lluvias en CDMX: Reporte del Clima Mañana, Tarde y Noche del 12 de Noviembre

¡No guardes el paraguas! La Conagua prevé otro día con precipitaciones en el Valle de México

Mujeres caminan en la CDMX mientras cae lluvia en la CDMX en octubre 2026. Foto: CuartoscuroMujeres caminan en la CDMX mientras cae lluvia en la CDMX en octubre 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+