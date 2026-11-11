Jueves con Lluvias en CDMX: Reporte del Clima Mañana, Tarde y Noche del 12 de Noviembre

La Ciudad de México (CDMX) tendrá otro día de lluvias: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó chubascos para mañana jueves, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

De acuerdo con información del organismo, un canal de baja presión y el ingreso de humedad originarán precipitaciones en varias entidades de la Megalópolis, incluida la CDMX.

Por ello, aquí te brindamos el pronóstico del tiempo a detalle para que sepas cómo estará el clima el 12 de noviembre en la mañana, tarde y noche.

Además, puedes consultar los distintos canales de difusión de N+ para enterarte sobre las condiciones meteorológicas en todo el país, ante la presencia de fenómenos meteorológicos como una masa de aire frío y la aproximación de un nuevo sistema frontal.

Jueves lluvioso en la CDMX

En su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el SMN alertó sobre lluvias para el jueves en la CDMX.

Por la mañana, previó cielo nublado, ambiente fresco con presencia de bruma y bancos de niebla en zonas altas.

En horas de la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas), “que pueden estar acompañados con descargas eléctricas”.

De igual manera, pronosticó una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 22 a 24 grados centígrados, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 12 y 14 grados; cielo medio nublado y vientos de 5 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 22 y 24 grados; 40% de chubascos y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 17 y 17 grados; 30% de lluvias aisladas y rachas de viento de 10 km/h.

Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó tener lista la mochila de emergencia con documentos personales en bolsas de plástico herméticas, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de baterías y agua potable.

Así como extremar precauciones por posible saturación de suelos y deslaves, y disminuir la velocidad, encender luces intermitentes y mantener una distancia de seguridad prudente al manejar.

SPB