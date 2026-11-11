Pronóstico del tiempo

Nuevo Frente Frío Provocará Lluvias Muy Fuertes en Estas Zonas de Tamaulipas

Se esperan rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en la costa del Golfo de México

Nuevo Frente Frío Provocará Lluvias Muy Fuertes Hoy en TamaulipasInundaciones en Matamoros Luego de Intensas Lluvias desde el Fin de Semana. Foto: N+

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Hoy en Tamaulipas: lluvias intensas de hasta 75 mm y vientos de 50 km/h por un frente frío.

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