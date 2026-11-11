Nuevo Frente Frío Provocará Lluvias Muy Fuertes en Estas Zonas de Tamaulipas

Tamaulipas tiene pronóstico de lluvias puntuales muy fuertes para este miércoles, principalmente en la zona suroeste del estado, donde podrían acumularse entre 50 y 75 milímetros, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además de las precipitaciones, se esperan rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en la costa tamaulipeca, mientras que durante la noche podría presentarse viento de componente norte debido a la masa de aire frío asociada a un nuevo frente frío que se aproximará al noreste del país.

El SMN explicó que estas condiciones serán generadas por el acercamiento del sistema frontal, una vaguada en altura sobre el norte de México, la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión que favorecerán las lluvias en distintas regiones.

Para Tamaulipas, el pronóstico de precipitaciones se concentra en el suroeste del territorio, aunque las rachas de viento podrían extenderse a la zona costera.

Por su parte, Protección Civil de Tamaulipas informó que para este miércoles se espera un ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado.

La dependencia señaló que la zona de inestabilidad favorecerá la posibilidad de lloviznas y lluvias ligeras, principalmente en las regiones Centro, Cañera y Sur, mientras que en la zona Norte se prevé un ambiente más fresco y baja probabilidad de precipitaciones.

Otros Estados de México presentarán precipitaciones hoy miércoles

A nivel nacional, también se esperan lluvias muy fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas, mientras que en el sur de Nuevo León se pronostican precipitaciones fuertes.

El organismo meteorológico recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales ante las condiciones de lluvia y viento previstas para este miércoles.