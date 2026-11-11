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'Muy Valiente': Charlyn Corral Cuenta Cómo Superó Retos para Convertirse en Estrella del Futbol

Charlyn fue convocada por primera vez a la Selección Mexicana con solo 11 años y jugó a los 13 con la Selección mayor

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Exclusiva N+: Charlyn Corral Habla de Cómo Fueron sus Inicios en el Futbol

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Desde ser convocada a la Selección Mexicana a los 11 años hasta ganar el Balón de Oro 2026, Charlyn Corral narra su valiente camino en el futbol femenil. Conoce cómo enfrentó obstáculos y triunfó.

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