'Muy Valiente': Charlyn Corral Cuenta Cómo Superó Retos para Convertirse en Estrella del Futbol

En una entrevista exclusiva de Despierta, un noticiero de N+, Danielle Dithurbide conversó con Charlyn Corral, ganadora del Balón de Oro 2026 como máxima goleadora del año. Cabe destacar que la delantera, de 35 años y capitana de las Tuzas del Pachuca, se convirtió en la primera futbolista mexicana en recibir un premio en la prestigiosa ceremonia.

Charlyn Corral describió su carrera profesional como “muy valiente” y aseguró que sus decisiones y determinación han hecho que siga jugando en un deporte que poco a poco se abre para las mujeres.

La futbolista aseguró que su vida de niña en Ecatepec, junto a sus padres y su hermano, fue "muy linda" a pesar de los obstáculos y carencias que enfrentó. Recordó que su papá trabajaba los fines de semana como payaso, mientras su mamá trabajaba horas extras para llevar más dinero a su casa.

"Cuando recuerdo mi infancia, pienso en salir de la escuela y llegar a casa (...) Mi papá era muy apasionado del futbol y se ponía a entrenar con mi hermano. Yo, al inicio, no me interesaba tanto, pero en la casa, en la calle y en el patio siempre estaba presente el futbol”, indicó la futbolista.

Dijo que su papá le contó que cuando tenía 5 años y estaba en el kínder hubo una situación que cambió todo y que la hizo ser competitiva: una carrera. Además, también fue él quien se dio cuenta de su potencial en el futbol y la impulsó en el deporte.

“Mi papá nos ponía a dominar el balón y de repente nos decía: 'Tienen que hacer 100 dominadas' (…) Yo tenía una técnica un poco más pura, como de baile, como de disfrute. Siempre he contado que él me manejaba como PlayStation y me decía: 'Quiero que recortes a tu izquierda y le pegues'”.

Charlyn Corral, de seleccionada nacional a ganadora del Balón de Oro 2026

Explicó que a diario jugaba futbol rápido con gente más grande, por lo que le llegó un momento de mucha presión. La futbolista mexicana también habló de la evolución del futbol femenil y cómo supero los retos que se ponían en su camino, donde, incluso, recibió rechazo, sin embargo, nada la detuvo para ser considerada una estrella del futbol.

“Era un poco doloroso porque, por ejemplo, yo salía de la secundaria cuando tenía 11, 12 o 13 años, veía que mi hermano ya tenía sus uniformes. Entonces un día le pedí a un entrenador que me diera la oportunidad de entrenar. Yo nada más quería entrenar, pero me dijo: 'No, porque ya los estamos haciendo profesionales y realmente tú el día de mañana no vas a poder'”.

Luego se enfrentó a otro reto, la escuela de futbol femenil que le recomendaron le quedaba muy lejos de su casa, pero sus ganas la llevaron a convencer a sus padres de viajar sola en Metro.

“Entonces, a veces llegaba un momento en que pensaba: Pues creo que mejor me enfoco solo en mis estudios, porque no sé qué pueda pasar”, dijo.

Aseguró que en la época que inició en este deporte no era bien vista la mujer futbolista. “Te sientes como un bicho raro. Incluso, había profesores que me decían: '¿Y para qué, si ni siquiera hay futbol femenil? ¿Para qué pierdes tu tiempo?'”.

Es importante destacar que Charlyn fue convocada por primera vez a la Selección Mexicana con solo 11 años de edad y jugó a los 13 con la selección mayor.

“Yo inclusive no sabía que existía una selección nacional. Cuando llegué por primera vez, empecé a avanzar muy rápido. Creo que ahí fue cuando me empecé a ilusionar y a decir: Voy a tomar en serio esto. Quiero ir a un Mundial y quiero jugar en el extranjero”, puntualizó la máxima goleadora del año.

Con información de N+