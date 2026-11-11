Salud

Ozempic y Wegovy Mostrarán Nueva Advertencia para Consumidores

La FDA pidió actualizar las etiquetas de los medicamentos GLP-1, utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad

Un empleado muestra un paquete de Ozempic.Un distribuidor de medicamentos muestra un paquete de Ozempic. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+