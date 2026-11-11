Ozempic y Wegovy Mostrarán Nueva Advertencia para Consumidores

Los medicamentos Ozempic y Wegovy, conocidos por su uso en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la pérdida de peso, incluirán una nueva advertencia de seguridad para los consumidores, luego de que autoridades sanitarias de Estados Unidos identificaron un posible riesgo de una enfermedad ocular que puede ocasionar pérdida permanente de la visión.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó el pasado lunes que solicitará a los fabricantes de todos los medicamentos agonistas del receptor GLP-1 incorporar esta información en el apartado de advertencias y precauciones de sus etiquetas.

La medida no solo será para los productos con semaglutida. También contempla otros fármacos utilizados para controlar la glucosa y el peso, entre ellos Mounjaro y Zepbound, que contienen tirzepatida.

La afección que motivó a la nueva advertencia se conoce como neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA). Se trata de un trastorno poco frecuente que ocurre cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia la parte frontal del nervio óptico.

Esta alteración puede provocar una reducción repentina e indolora de la visión en uno de los ojos. En algunos casos, el daño puede ser permanente, por lo que es importante reconocer las señales y solicitar atención médica oportunamente.

La FDA explicó que todavía no se conoce por completo el mecanismo que podría relacionar estos medicamentos con la enfermedad. Sin embargo, después de revisar diferentes investigaciones y reportes de seguridad, determinó que existe un posible incremento del riesgo entre quienes utilizan estos tratamientos.

De acuerdo con la FDA, las personas que utilizan estos tratamientos deben prestar atención a cualquier cambio repentino en la visión.

Entre las señales de alerta se encuentran: pérdida repentina e indolora de la visión en uno de los ojos, visión borrosa o aparición de zonas oscuras, puntos ciegos o áreas del campo visual que dejan de percibirse, alteraciones en la percepción de los colores o disminución de la nitidez en la visión central.

FBPT