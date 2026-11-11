Accidentes

Accidente en la México-Pachuca Hoy: Vuelca Pipa de Gas y Afecta Tráfico Rumbo a la CDMX

El incidente ocurrió a la altura de las bodegas de Xalostoc

Accidente en la México-PachucaUna pipa de gas volcó en la autopista México-Pachuca este miércoles 11 de noviembre de 2026. Foto: N+
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