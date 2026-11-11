Accidente en la México-Pachuca Hoy: Vuelca Pipa de Gas y Afecta Tráfico Rumbo a la CDMX

Una pipa de gas volcó en la autopista México-Pachuca, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), cerca de las bodegas de Xalostoc.

La circulación permanece cerrada en tres carriles.

Para evitar la zona del incidente, como alternativas viales se puede usar la avenida Morelos o la avenida Centenario.

Información en desarrollo.

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