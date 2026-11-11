Accidentes

Metrobús Impacta a Hombre de la Tercera Edad en la Ciudad de Puebla; RUTA Responde

El accidente movilizó a cuerpos de emergencias en el Boulevard Norte, a la altura de la calle 9 Norte; el conductor trató de evitar atropellarlo

Cuerpos de emergencias atienden a persona lesionada en el Boulevard Norte de PueblaCuerpos de emergencias atienden accidente en el Boulevard Norte de Puebla. Foto: N+

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Hombre de la tercera edad lesionado por Metrobús en Puebla. RUTA destaca la reacción del operador que evitó un impacto frontal.

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