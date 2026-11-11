Metrobús Impacta a Hombre de la Tercera Edad en la Ciudad de Puebla; RUTA Responde

Un adulto mayor resultó lesionado tras ser chocar contra una unidad de la Red Urbana de Transporte Articulado en la ciudad de Puebla; el accidente ocurrió sobre Boulevard Norte, a la altura de la calle 9 Norte.

El hombre fue impactado por la unidad del transporte público cuando intentaba cruzar la vialidad la mañana de este 11 de noviembre.

De acuerdo con testigos, el adulto mayor habría intentado atravesar la calle sin tomar las debidas precauciones, momento en el que fue alcanzado por el vehículo.

Luego del reporte al número de emergencias 911, paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y valorar la gravedad de sus lesiones.

Mientras tanto, elementos de la Policía Estatal abanderaron la zona para prevenir otro accidente y permitir las labores de los cuerpos de emergencia.

El percance generó complicaciones momentáneas a la circulación sobre el Boulevard Norte, una de las principales vialidades de la capital poblana.

Al respecto, la Red Urbana de Transporte Articulado emitió una respuesta ante estos hechos en donde informó que la pronta y acertada reacción del operador en la unidad U347 evitó una tragedia.

De acuerdo percatarse de la presencia intempestiva de un peatón adulto mayor sobre el carril confinado, el conductor realizó una maniobra evasiva inmediata, logrando esquivar un impacto frontal y salvaguardando la vida de la persona.

La Red Urbana de Transporte Articulado responde ante el accidente en el Boulevard Norte. Foto: RUTA Puebla

De forma inmediata se detuvo la marcha para brindarle asistencia en el sitio y coordinar la entrega del pase médico correspondiente para su valoración integral.

En otro hecho vial, una persona de la tercera edad fue arrollada aparatosamente por una unidad de transporte público en la carretera a Azumiatla, a la altura de la colonia Jardines de Santa Clara, en el paraje conocido como 'La Curva', del municipio de Puebla.

Debido a la falta de condiciones adecuadas y de infraestructura vial básica obligatoria para la movilidad de personas sin vehículo, la carencia de alumbrado y la insuficiencia de conocimiento del manejo defensivo y preventivo, el conductor impactó al hombre causándole lesiones de gravedad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Un Hombre de la Tercera Edad Fue Atropellado por un Transporte Público en Puebla

Las personas presentes llamaron para pedir la llegada urgente de paramédicos para que lo atendieran y llevaran a un hospital.

Luego del percance y hasta el retiro de la unidad responsable, la circulación de los vehículos por esta vialidad resultó afectada, generando un importante congestionamiento vehicular.

Con información de N+

MCS