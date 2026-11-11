Se Registra Explosión en Vivienda de Ciudad Juárez; Hay una Pareja Lesionada

La mañana de este miércoles se reportó una explosión en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Abedul y Tamariz, al interior de un fraccionamiento privado Montevalle en Ciudad Juárez, la cual dejó como saldo a una pareja lesionada.

De acuerdo con lo emitido por las autoridades, la explosión ocurrió debido a una acumulación de gas en el domicilio, lo que provocó quemaduras en diferentes partes del cuerpo a una mujer de 36 años y a un hombre de 37, así como lesiones a dos de sus mascotas.

Hasta el lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para realizar las labores correspondientes, así como personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes resguardaron la zona.

Asimismo, se solicitó la presencia de paramédicos de Rescate Municipal, quienes trasladaron a los dos lesionados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha emitido más información respecto al estado de salud de los afectados.