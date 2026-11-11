Accidentes

Se Registra Explosión en Vivienda de Ciudad Juárez; Hay una Pareja Lesionada

Además, dos mascotas que se encontraban en la vivienda también sufrieron quemaduras a consecuencia de la explosión

Acumulación de gas provoca explosiónAcumulación de gas provoca explosión. Foto: N+

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Explosión en Ciudad Juárez deja a una pareja y sus mascotas heridas. La acumulación de gas causó el accidente.

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