Adolescente de 14 Años es Detenido con un Cuchillo Frente a Secundaria en Hermosillo

Un cuchillo de 27 centímetros fue asegurado a un adolescente de 14 años, que fue detenido por elementos de la Policía Municipal cuando se encontraba en el exterior de una escuela secundaria del fraccionamiento Puerta Real, al poniente de Hermosillo.



La detención se registró a las 13:40 horas del martes, en el cruce de las calles Chanate y avenida Navojoa, frente a las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 74, profesor Roberto Topete García.



De acuerdo con el informe de los hechos, el menor llamó la atención de los agentes cuando, al percatarse de la presencia de la patrulla adoptó una actitud nerviosa y evasiva.



Al abordarlo, los policías le practicaron una revisión corporal y encontraron entre sus pertenencias un cuchillo, por lo que procedieron a su detención y aseguramiento del arma punzocortante.



Posteriormente, los agentes dieron aviso a los padres del menor sobre lo sucedido y realizaron el procedimiento correspondiente para ponerlo a disposición de las autoridades encargadas de impartir justicia especializada en adolescentes.



Será dicha instancia la que determine su situación legal, luego de que fuera localizado con el arma blanca en las inmediaciones del plantel educativo.