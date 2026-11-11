Seguridad

Adolescente de 14 Años es Detenido con un Cuchillo Frente a Secundaria en Hermosillo

El menor de edad fue descubierto por elementos de la Policía Municipal cuando se encontraba al exterior de la Escuela Secundaria Técnica número 74 del fraccionamiento Puerta Real

Adolescente de 14 Años es Detenido con un Cuchillo Frente a Secundaria en HermosilloAdolescente de 14 Años es Detenido con un Cuchillo Frente a Secundaria en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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