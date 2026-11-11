Capturan a Exfuncionario de Sonora por Enriquecimiento Ilícito de 120 Millones de Pesos

A más de un año de permanecer prófugo de la justicia, Juan Alan “N”, exservidor público del Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública, Cecop, fue detenido el pasado martes 10 de noviembre en Los Ángeles, California, informó Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El fiscal general de Justicia del Estado explicó que esta persona es requerida por las autoridades del estado por la presunta comisión de delitos patrimoniales en perjuicio de la dependencia cometidos entre 2023 y 2025.

“Tiene en su contra orden de aprehensión por peculado por alrededor de 65 millones de pesos, y por enriquecimiento ilícito por más de 120 millones de pesos aproximadamente, ya será puesto a disposición de un juez de migración de Estados Unidos; señalando que su pareja sentimental o esposa ya se encuentra desde hace algún tiempo sujeta a proceso dentro de un reclusorio aquí en el Estado de Sonora”,

Salas Chávez puntualizó que actualmente se llevan a cabo los trámites correspondientes para solicitar su extradición a Sonora.

“Vamos a ver los trámites que se realicen con las autoridades norteamericanas, hemos trabajado con ellos respecto a labor de inteligencia, gabinete y de campo que logró la ubicación, localización y captura de este individuo, y ahora se ha sometido a los procesos jurídicos que las regulaciones norteamericanas establecen para poderlo traer al estado de sonora y que enfrente los cargos que tienen su contra”

El 8 de septiembre de 2025, la Fiscalía del Estado informó sobre la imputación y la orden de prisión en contra de Andrea Fernanda “N”, pareja sentimental del detenido, por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito a través de un esquema de desvío de recursos en Cecop.

Entre los bienes y gastos identificados por la autoridad investigadora destacan una casa habitación en un residencial de alta plusvalía con valor de varios millones de pesos, el pago de su boda en 2025, con cientos de invitados; además de transferencias bancarias realizadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, provenientes de cuentas a nombre de su cónyuge.