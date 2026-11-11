Seguridad

Capturan a Exfuncionario de Sonora por Enriquecimiento Ilícito de 120 Millones de Pesos

La detención del exservidor público ocurrió el pasado martes 10 de noviembre en Los Ángeles, California, en Estados Unidos

Capturan a Exfuncionario de Sonora por Enriquecimiento Ilícito de 120 Millones de PesosCapturan a Exfuncionario de Sonora por Enriquecimiento Ilícito de 120 Millones de Pesos. Foto: FGJES

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