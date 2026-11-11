Bebé Ingiere por Accidente Raticida en Piedras Negras, Coahuila

Una bebé de un año de edad fue trasladada a un hospital luego de ingerir accidentalmente raticida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Ramón Bravo, en Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con la información disponible, los familiares sorprendieron a la menor en el momento en que tuvo contacto con el producto químico y lo ingirió, por lo que actuaron para trasladarla a recibir atención médica y evitar mayores complicaciones.

La bebé fue atendida oportunamente por personal médico y, de acuerdo con el reporte de salud, su estado se mantiene estable y fuera de peligro. Hasta el momento, no se han reportado complicaciones derivadas de la ingesta accidental.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) tomaron conocimiento del caso y realizarán las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer si existió alguna omisión en el cuidado de la menor por parte de sus padres.