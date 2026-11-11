Accidentes

Bebé Ingiere por Accidente Raticida en Piedras Negras, Coahuila

La Fiscalía General de Justicia del Estado y la PRONNIF y determinar si hubo una omisión de cuidados

Bebé Ingiere por Accidente Raticida en su Casa en Piedras Negras, CoahuilaLa menor recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro. Foto: N+

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