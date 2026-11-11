Joven de 17 Años es Detenido por Apuntar con Pistola a Policías en Hermosillo

Un joven de 17 años fue detenido por policías municipales luego de apuntarles con una pistola calibre .25, cuando intentaban intervenirlo en calles de la colonia El Mariachi, en el sector centro de Hermosillo, en donde también le encontraron varios envoltorios de narcóticos.



Los hechos ocurrieron a las 21:50 horas del martes pasado, en el cruce de las calles Niños Héroes y Alejandro Lacy, donde los oficiales detectaron al menor, considerado un objetivo prioritario, quien los amenazó al dirigirles el arma de fuego.



Ante el riesgo, los agentes le ordenaron que arrojara la pistola y, una vez que obedeció y quedó desarmado, procedieron a someterlo y detenerlo.



En el arma, calibre .25 milímetros, encontraron tres cartuchos útiles en el cargador, mientras que entre sus pertenencias localizaron las 40 dosis de cristal.



El menor fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, junto con el arma de fuego, los cartuchos y los envoltorios de droga asegurados, para las investigaciones correspondientes.