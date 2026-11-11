Seguridad

Joven de 17 Años es Detenido por Apuntar con Pistola a Policías en Hermosillo

Presuntamente el menor les apuntó con el arma cuando intentaban intervenirlo la noche del martes en calles de la colonia El Mariachi, en el sector centro de la ciudad

Joven de 17 Años es Detenido por Apuntar con Pistola a Policías en HermosilloJoven de 17 Años es Detenido por Apuntar con Pistola a Policías en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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