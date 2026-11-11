Capturan en Rosarito a Hombre con Orden de Arresto Vigente en Estados Unidos

Un hombre de nacionalidad estadounidense, buscado por autoridades judiciales de su país por el delito de violación, fue detenido por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en Playas de Rosarito.

La captura de Austin ‘N’, de 28 años y originario de Anaheim, California, ocurrió durante un operativo en el fraccionamiento Mar de Popotla, en el que participaron elementos de la Coordinación de Enlace Internacional.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, los agentes observaron al hombre sobre el cruce de las calles Brisas del Amazonas y Brisas del Oeste. Al notar la presencia de las unidades, presuntamente intentó evadir el contacto y dirigirse hacia un domicilio cercano.

Durante una inspección preventiva, los oficiales localizaron entre sus pertenencias tres envoltorios con marihuana, con un peso aproximado de 12.8 gramos.

Posteriormente, el hombre manifestó ser ciudadano estadounidense, por lo que agentes realizaron consultas mediante los canales de coordinación binacional para verificar su identidad y situación legal.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) confirmó que Austin ‘N’ cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de violación, relacionada con el expediente 23CR11340.

Finalmente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que realizará las gestiones legales correspondientes para concretar su entrega a las autoridades estadounidenses.

APG