Seguridad

Capturan en Rosarito a Hombre con Orden de Arresto Vigente en Estados Unidos

El FBI confirmó que el hombre de 28 años era requerido por autoridades de California, durante la intervención le encontraron marihuana

Capturan en Rosarito a Hombre con Orden de Arresto Vigente en Estados UnidosCapturan en Rosarito a Hombre con Orden de Arresto Vigente en Estados Unidos | Foto:

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