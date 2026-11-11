Seguridad

Dos Personas son Detenidas tras Persecución en Tihuatlán, Veracruz

Al norte de la entidad veracruzana, los tripulantes de un vehículo fueron aprehendidos por las autoridades. Presuntamente ignoraron la indicación de detenerse

Dos Personas son Detenidas tras Persecución en Tihuatlán, VeracruzPresuntamente. los detenidos no acataron la indicación de detenerse. Foto: Archivo | N+

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Persecución en la carretera México-Tuxpan: dos detenidos en Tihuatlán tras desobedecer a la policía.

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