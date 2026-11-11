Dos Personas son Detenidas tras Persecución en Tihuatlán, Veracruz

En Tihuatlán, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana, una persecución policiaca sobre la carretera federal México-Tuxpan, a la altura de la comunidad La Isla, terminó con dos personas detenidas.

Según la información recabada hasta el momento, los ocupantes de un automóvil de color gris habrían ignorado la indicación de alto de los elementos municipales, lo que desencadenó la persecución con dirección al municipio de Poza Rica.

El operativo de persecución terminó cuando los policías lograron sacar el vehículo de la carretera y, posteriormente, sometieron a los dos tripulantes que viajaban en la unidad.

Hasta este momento, se desconocen cuáles fueron los motivos de la intervención, así como la situación legal de las personas que fueron detenidas en dicha persecución registrada en el municipio de Tihuatlán, Veracruz.