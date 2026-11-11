Programas sociales

Últimos Días de Registro Apoyo Bienestar 30 a 64 Años: Cuándo Acaba y Dónde Hay Módulos Abiertos

El apoyo que brinda la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años cierra módulos de registro en noviembre 2026 y muchos aún pueden asegurar la ayuda

Últimos días de registro al apoyo Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años cuándo termina y dónde hay módulos abiertos en noviembre 2026Miles de personas aún pueden obtener el apoyo de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en 2026. Foto: Secretaría de Bienestar

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