Últimos Días de Registro Apoyo Bienestar 30 a 64 Años: Cuándo Acaba y Dónde Hay Módulos Abiertos

Después de varios meses de inscripción llegamos a los últimos días de registro al apoyo que da la Pensión Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años de edad, por eso debes saber que aún hay abiertos varios módulos para llenar tu solicitud en noviembre 2026, antes de que se cumpla la fecha límite establecida por las autoridades.

Debido a que estamos en la última semana de registro Bienestar, en una nota ya te dijimos qué apellidos se inscriben del 9 al 14 de noviembre 2026. Además del trámite lo que también está en marcha es el último pago del año de la pensión adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y más, por eso anteriormente ya te mostramos quiénes cobran esta semana.

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¿Cuándo termina el registro del apoyo Bienestar de 30 a 64 años?

La inscripción al Servicio Universal de Salud termina este sábado 14 de noviembre, de acuerdo con lo anunciado por Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Es importante resaltar que las inscripciones a esta ayuda también aplican para adultos mayores de 65 y más y hombres o mujeres de 0 a 64 años, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos, cómo hacer el registro y los documentos que solicitan para hacer el trámite en módulos.

¿Dónde hay módulos de registro abiertos a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en noviembre 2026?

Todos los adultos mayores de 65 años y más y personas con discapacidad de 0 a 64 años deben tener en cuenta que el registro se realiza solamente en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa.

Si no conoces la dirección del Módulo Bienestar que queda más cerca de tu domicilio, en este link puedes checar la ubicación: www.gob.mx/bienestar. El horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Para esta última semana le toca inscribirse a las personas que su primer apellidos inicie con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. El sábado 14 de noviembre 2026 se pueden registrar todos al apoyo Bienestar de 30 a 64 años.

AO