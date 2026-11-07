Programas sociales

Habrá Suspensión de Pagos de Apoyos Bienestar en Noviembre 2026: ¿Cuándo No Caerán Pensiones?

Pese a que se ha anunciado el calendario de pagos de la Pensión para Adultos Mayores, Mujeres de 60 a 64 años y Personas con Discapacidad, la dispersión tendrá una pausa. Conoce el motivo y la fecha.

Suspensión de Pago en Banco de BienestarDurante noviembre corresponde el pago de la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, entre otros apoyos. Foto: Facebook Víctor Lamoyi
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