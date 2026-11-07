Habrá Suspensión de Pagos de Apoyos Bienestar en Noviembre 2026: ¿Cuándo No Caerán Pensiones?

El esperado pago de los Apoyos Bienestar del último bimestre del año tendrá una suspensión a nivel nacional en noviembre 2026, por lo que algunos beneficiarios tendrán que esperar un poco más para recibir su depósito. ¿Por qué? ¿Cuándo será la pausa en la dispersión? ¿A quiénes afecta? Te contamos todos los detalles.

Hace unos días comenzaron los pagos de las pensiones para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad, madres trabajadoras, así como del programa Sembrando Vida, conforme al calendario publicado por la Secretaría de Bienestar, tras el puente de Día de Muertos.

Cabe recordar que este periodo de depósitos corresponde al último del año y el que se realiza de cara a la temporada de fiestas.

¿Por qué se suspende el pago de los Apoyos Bienestar en noviembre de 2026?

De acuerdo con el calendario de pagos de los Apoyos Bienestar, el cual se reparte con base en la inicial del apellido de los beneficiarios, hasta el momento han caído los pagos para las letras de la A a la C.

Para la próxima semana, seguirá este orden:

Letras D, E, F: Lunes 9 de noviembre 2026.

Letra G: Martes 10 y miércoles 11 de noviembre 2026.

Letras H, I, J, K: Jueves 12 de noviembre 2026.

Letra L: Viernes 13 de noviembre 2026.

Sin embargo, este ritmo tendrá una modificación con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana. La emisión de depósitos se suspenderá durante un día —sumado a un fin de semana—, por lo que los beneficiarios que resultaran afectados por esta pausa serán aquellos cuyo primer apellido empiece con la M o letras posteriores del abecedario.

¿Cuándo se suspende el pago de la Pensión Bienestar?

El pago de las pensiones, no obstante, se retomará con normalidad posteriormente y continuará hasta acabar con los apellidos de las y los derechohabientes el viernes 27 de noviembre 2026.

La suspensión de los pagos de los programas sociales federales se realizará el lunes 16 de noviembre, día festivo oficial, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Esta fecha se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, pero se recorre la fecha al lunes previo, con fines turísticos y económicos.

De tal forma, el calendario quedará con la siguiente organización:

Letra M: Martes 17 y miércoles 18 de noviembre 2026.

Letras N, Ñ, O: Jueves 19 de noviembre 2026.

Letras P, Q: Viernes 20 de noviembre 2026.

Letra R: Lunes 23 y martes 24 de noviembre 2026.

Letra S: Miércoles 25 de noviembre 2026.

Letras T, U, V: Jueves 26 de noviembre 2026.

Letras W, X, Y, Z: Viernes 27 de noviembre 2026.

Cabe señalar que, aunque no habrá pagos el tercer lunes de noviembre 2026, ni los bancos abrirán, las personas podrán consultar su saldo o disponer del efectivo que haya en su cuenta a través de los cajeros automáticos del Banco del Bienestar u otras entidades bancarias (con el pago de comisión).

Los montos oficiales para las Pensiones y Programas para el Bienestar en 2026 son los siguientes: