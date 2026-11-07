Realizarán Trasvase de la Presa El Cuchillo a Tamaulipas

Las compuertas de la Presa El Cuchillo, ubicada en China, Nuevo León, serán abiertas para realizar un trasvase de agua hacia la Presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas. La operación permitirá enviar un gasto de 250 metros cúbicos por segundo, equivalente a 250 mil litros de agua por segundo, hacia el embalse tamaulipeco.

El trasvase se realizará conforme a los acuerdos establecidos entre Nuevo León, Tamaulipas y el Gobierno Federal, los cuales toman en cuenta los niveles de almacenamiento de las presas. Esto permitirá enviar parte del agua almacenada en El Cuchillo hacia la Presa Marte R. Gómez.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el movimiento de agua iniciará a partir de las 12:00 del medio día, por lo que se espera un aumento en la corriente del Río San Juan, por donde pasará el agua durante el trasvase.

Debido a este trasvase, elementos de Protección Civil de Nuevo León emitieron una seria de recomendaciones para los ciudadanos que viven cerca del Río San Juan. Rescatistas pidieron a la población mantenerse alejados de las orillas del cause, evitar ingresar al agua o realizar actividades recreativas en la zona, además de mantener a niñas, niños y mascotas lejos de estos puntos y seguir las indicaciones de las autoridades.

Autoridades señalaron que realizarán recorridos de seguridad en este punto para atender cualquier tipo de reporte que se presente. Será durante los próximos días cuando la Conagua informe sobre la actualización de los niveles de agua en la presa El Cuchillo.