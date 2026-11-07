Sociedad

Realizarán Trasvase de la Presa El Cuchillo a Tamaulipas

La liberación de agua forma parte de un acuerdo establecido entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas

Presa El CuchilloEl trasvase pasará por el Río San Juan. Foto: N+

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