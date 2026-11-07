Sociedad

En Guerrero, Dan en Adopción a 7 Agentes Caninos Capacitados en Tareas Policiacas

Los ejemplares han ayudado en casos de rescate y emergencia, la detección de droga y explosivos, así como la búsqueda y localización de personas

De los 7 agentes caninos puestos en adopción, cuatro de ellos están en activoDe los 7 agentes caninos puestos en adopción, cuatro de ellos están en activo. Foto: N+

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