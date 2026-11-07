En Guerrero, Dan en Adopción a 7 Agentes Caninos Capacitados en Tareas Policiacas

La Fiscalía de Justicia de Guerrero abrió una convocatoria al público en general para que pueda adoptar agentes caninos que integran la Unidad Canina de Búsqueda del Estado de Guerrero.

Se trata de siete perros, de los cuales cuatro son agentes activos de la institución, capacitados en tres áreas:

Detección de sustancias ilícitas y armas.

Intervención táctica y detección de amenazas o explosivos.

Búsqueda y localización de personas o restos humanos.

Una de las agentes caninas en adopción es Oprah, quien ha participado en más de 200 operativos y emergencias, como fue el impacto del huracán Otis en Acapulco.

Enoch Vicario Galeana, coordinador de la Unidad Canina de Búsqueda del estado de Guerrero, habló sobre esta agente canino en adopción.

"Oprah es una perra que se dedicaba a la búsqueda y localización de restos humanos. Ella ha sido, si lo puedo decir, la mejor perro que hemos tenido, en cuestión de restos humanos. Tiene un total de 54 positivos de 200 intervenciones que realizó. Entonces, sus mayores logros son por ejemplo Otis, en la sierra de Ajuchitán, en varios lugares donde ella intervino. Entonces, esa perra ha sido lo mejor".

También están en adopción Zeus, Nébula y Bobby.

María de Jesús Encarnación Salgado, instructora canina, señaló que "con el que más he trabajado es con el agente canino Bobby, que es especialista en búsqueda de narcóticos y armas de fuego. Hemos creado un vínculo muy bonito, muy cercano, en el que trabajar se vuelve algo agradable, en el que no se siente como un trabajo, sino como un juego".

Además de los cuatro agentes caninos adiestrados, están en adopción otros tres perros que fueron donados anteriormente a la Unidad Canina, para quienes se buscan familias responsables que les ofrezcan la oportunidad de comenzar una nueva etapa de vida.

Édgar Flores Ramos, licenciado en criminalística e instructor canino, afirmó: "Estos agentes caninos se han desempeñado de una manera muy leal a la procuración de justicia apoyando en búsquedas y en diferentes diligencias de las cuales nos solicita el ministerio público. No es que haya su tiempo pasado, más bien, es que ahora mismo ya les toca ir a descansar".

Hasta el momento se han recibido 300 solicitudes de adopción. La selección de los adoptantes se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre próximos.

Con información de Janosik García

ICM