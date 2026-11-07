Donald Trump Deja Entrever Que Habrá Más Cambios en Su Gobierno

Luego del revés sufrido en la jornada electoral en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha comenzado a realizar cambios dentro de su gobierno.

El primero de ellos fue el de Susie Wiles, sustituida por Stephen Miller como jefe de Gabinete, un personaje radical que ha sido artífice del endurecimiento de las políticas migratorias y el nacionalismo como eje de gobierno.

Sin embargo, parece que no será el único movimiento que hará, según informó la cadena CBS News, cuya entrevista en el programa 60 Minutos saldrá el próximo domingo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Casa Blanca Se 'Radicaliza': Trump Nombra a Stephen Miller como Jefe de Gabinete

En un adelanto, el medio informó que el corresponsal del programa, Ross Douthat, le preguntó al mandatario si esperaba despedir a alguien después de que los demócratas ganarán ambas cámaras del Congreso.

Trump contestó que "sí, un poco", para después señalar que le encanta su gabinete y consideraba que eran buenos, "pero haré, quizás, algunos cambios".

Uno de los señalados por la prensa es Pete Hegseth, secretario de Defensa, sin embargo, el presidente dijo confiar en él, por lo que estaría a salvo por ahora.

Con información de N+

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