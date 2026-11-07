Internacional

Donald Trump Deja Entrever Que Habrá Más Cambios en Su Gobierno

Este viernes, el mandatario anunció que Stephen Miller será jefe de Gabinete en sustitución de Susie Wiles

Donald Trump apoyó a su secretario de Defensa, Pete HegsethDonald Trump apoyó a su secretario de Defensa, Pete Hegseth. Foto: Reuters

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