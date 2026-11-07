Sociedad

INE Presenta Denuncia ante FGR por Presuntas Irregularidades del Ejercicio de Recursos Públicos

El instituto indicó que esto es para que se investiguen posibles conductas constitutivas de delito

INE Presenta 6 Denuncias Penales ante la FGR contra Funcionarios, Exfuncionarios y EmpresasCuartoscuro
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