INE Presenta Denuncia ante FGR por Presuntas Irregularidades del Ejercicio de Recursos Públicos

En un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) informa que presentó formalmente denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes.

"El INE subraya que esta determinación responde exclusivamente a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión", indicó.

Aseguró que el Instituto sostiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Esta denuncia se da en medio de la crisis que enfrenta el INE luego de la separación de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Instituto de manera anticipada.

Había asumido el cargo en abril de 2023, con un mandato proyectado hasta 2032.

Presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados después de que se viera envuelta en señalamientos por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, entre ellos la adjudicación de contratos superiores a los mil millones de pesos a empresas ligadas a su gestión previa en Sonora, y la difusión de videos en los que presuntamente se le ve revisando con empresarios contratistas porcentajes de ganancias de licitaciones, entre ellas la de las credenciales para votar.

Ante esta situación Blanca Cruz García asumió como presidenta interina del Instituto.

Posteriormente el Instituto Nacional Electoral reportó 30 bajas por renuncia en su estructura ejecutiva tras la salida de Taddei Zavala.

HVI