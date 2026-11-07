Sociedad

Cae Por Segunda Vez Consecutiva el Premio de la Lotería Nacional en Ciudad Obregón, Sonora

Esta edición del sorteo se contó con un premio mayor garantizado de 17 millones

Cae Por Segunda Vez Consecutiva Premio de la Lotería Nacional en Ciudad Obregón, SonoraCae Por Segunda Vez Consecutiva Premio de la Lotería Nacional en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Lotería Nacional

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