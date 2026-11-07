Cae Por Segunda Vez Consecutiva el Premio de la Lotería Nacional en Ciudad Obregón, Sonora

El Sorteo Superior número 2903 de la Lotería Nacional se realizó la noche de este viernes 6 de noviembre con una edición especial que conmemoró el 98 aniversario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Esta edición del sorteo contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 04501.

La serie número 1 fue dispuesta para su venta a Ciudad Obregón, Sonora y la serie 2 fue remitida para su venta mediante canales electrónicos.

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Asimismo, la Lotería Nacional informó que los billetes con terminaciones en 1 y 4 obtuvieron reintegro. Cabe destacar que en la edición anterior el premio mayor también cayó en Ciudad Obregón.