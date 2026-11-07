Resultados Sorteo Lotería Nacional Hoy 6 de Noviembre 2026: Premio Mayor y Números Ganadores

Recién empezó el penúltimo mes del año y para todas las personas que decidieron participar en la rifa de los 17 millones de pesos, es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 6 de noviembre 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2903.

Si tienes interés en saber cómo estuvo la actividad de la Lotería Nacional mexicana, hoy te mostramos los resultados del Sorteo Mayor 4034 y el lugar en donde cayó el número ganador del premio mayor de 21 millones de pesos. También te dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Zodiaco Especia 1766.

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¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

En lo que respecta al juego de hoy, si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 6 de noviembre (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Qué número cayó hoy en la Lotería Nacional?

Antes de mostrarte la lista completa, el boleto ganador del premio mayor es el número 04501, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 40664, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aun así los premios son altos.

Lista de resultados Lotería Nacional 6 de noviembre 2026

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2903 de este día:

El número 04501 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

El número 40664 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 22373 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 11876 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 01652 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 33597 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 27046 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 53110 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 59694 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 30618 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 21005 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 50196 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 56432 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 14976 obtiene premio de 90,000.00 pesos.



La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2903 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 6 de noviembre 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO