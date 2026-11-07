¿Tigres vs Cruz Azul Pasará Gratis por TV En Vivo? Dónde Ver Mañana el Partido de Liga MX 2026

Llegamos a la penúltima jornada del Torneo Apertura y debido a que la Máquina puede llegar al primer lugar de la tabla general, acá te damos el horario y dónde ver el partido de Tigres vs Cruz Azul, pues muchos aficionados tienen la duda de si la transmisión para por un canal de TV gratis en México.

De a poco el equipo de Joel Huiqui empieza a enracharse, al grado de que al momento se encuentra empatado en puntos con América y Chivas en la parte alta de la clasificación de la Liga MX 2026, con 29 unidades cada uno. Por su parte, los regiomontanos solo buscan cerrar de forma decorosa la fase regular, pues ya están eliminados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Para Faitelson, Cruz Azul Exageró al Despedir a Raúl 'Potro' Gutiérrez

¿A que hora juega el Tigres vs Cruz Azul? Horarios en México

Ya hay horario definido para partido. Se juega a las 19:00 horas (7 de la tarde, tiempo del centro de México) de este sábado 7 de noviembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Universitario, recinto que se ubica en la ciudad de Monterrey. Estos son los horarios de inicio del partido en diferentes ciudades del territorio mexicano:

18:00 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Hermosillo, Sonora.

17:00 pm en Tijuana, Baja California.

19:00 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

20:00 pm en Cancún, Quintana Roo.

Una gran noticia para la Máquina es que Willer Ditta vuelve a ser elegible para Joel Huiqui, luego de que el defensa colombiano dejara atrás sus problemas físicos.

Tigres vs Cruz Azul: Dónde ver en vivo

El juego de la Liga MX sí va a pasar gratis. El Tigres vs Cruz Azul se va a poder disfrutar en vivo online a través del LiveBlog de N+, donde podrás ver el minuto a minuto, el resumen y marcador final del partido, por la Jornada 16 de la Liga MX Apertura 2026.

Antecedentes Tigres vs Cruz Azul

Los partidos más recientes entre universitarios y celestes han estado muy parejos, pues de los últimos 15 partidos Tigres suma dos triunfos, Cruz Azul tienen tres victoria y los 10 duelos restantes quedaron en empate. Además, los capitalinos no ganan en el Volcán desde julio de 2022.

AO