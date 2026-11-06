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¿Cuándo es el Pumas vs América? Fecha y Dónde Ver el Clásico Capitalino de Liga MX

Las Águilas visitarán a unos Pumas desesperados que ya no pueden darse el lujo de perder puntos. Estos son los detalles

Los duelos entre América y Pumas siempre son intensos y en ellos se juega hasta el orgullo.Los duelos entre América y Pumas siempre son intensos y en ellos se juega hasta el orgullo. Foto: Cuartoscuro

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