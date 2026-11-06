¿Cuándo es el Pumas vs América? Fecha y Dónde Ver el Clásico Capitalino de Liga MX

A falta de dos jornadas para que finalice la fase regular del Torneo Apertura 2026, América y Pumas sostendrán un choque que ha generado mucha expectativa. Y no es para menos, porque hay mucho en juego. Esto es lo que sabemos sobre este duelo de futbol que siempre causa discusiones y polémicas.

El partido Pumas vs América es de vital importancia para ambos clubes. Para empezar, los universitarios caminan sobre la cuerda floja y pueden quedarse sin Liguilla. Mientras que los azulcremas buscan afianzarse en la cima.

América viene de empatar 2-2 con el Toluca y se mantiene como líder de la tabla general luego de 15 fechas. Con 29 unidades, es seguido muy de cerca por las Chivas y Cruz Azul (también con 29 puntos pero menor porcentaje de goleo).

Los Pumas son un animal herido, de ahí su peligrosidad. Marchan en la posición 10 con 20 puntos y necesitan escalar dos casillas. Hay que recordar que a la Fiesta Grande sólo son invitados los primeros 8 lugares.

Por tanto, el encontronazo entre Pumas y Águilas será de pronóstico reservado. Los azulcremas necesitan ganar para seguir como líderes generales, pero los universitarios saldrán a morirse en la cancha porque corren el riesgo de quedarse sin boleto a la Fiesta Grande.

El partido Pumas vs América se jugará el sábado 7 de noviembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la CDMX. Si quieres verlo gratis, la transmisión será por el Canal 5. Si lo prefieres, puedes seguirlo por la señal de TUDN en televisión de paga; o en su defecto, en la plataforma de streaming ViX.

La mala noticia para el club América es que no podrá contar con su mejor elemento: Brian Rodríguez. El futbolista uruguayo es baja temporal debido a una lesión que lo deja fuera de la convocatoria para el duelo del fin de semana ante los Pumas de la UNAM.

El club azulcrema informó a través de sus redes sociales que “Brian Rodríguez presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo”.

Además, las Águilas añadieron que “el tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución”. Por tratarse de un desgarre en la pierna, se calcula que al menos estará una semana fuera de las canchas.

Si es un desgarre de grado 1, el futbolista tarda entre 1 y 3 semanas en superarlo. Si se trata de una lesión de grado 2 ocupará entre 3 y 8 semanas. Hasta el momento el club no ha dejado en claro la gravedad de la lesión de Brian Rodríguez.

Hay que mencionar que la baja de Brian se suma a la lista de jugadores que no estarán disponibles para el estratega Guillermo Almada. El brasileño Raphael Veiga fue operado del hombro y está en proceso de recuperación. Además, el defensa uruguayo Santiago Bueno fue expulsado en el partido contra Toluca y cumple suspensión de un partido.

Caso aparte es Alejandro Zendejas, que tiene probabilidades de jugar. Sin embargo, depende de su proceso de recuperación luego de que sufriera fatiga muscular en el duelo del 21 de octubre ante el Atlas. Desde entonces no ha visto acción con las Águilas.

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Con información de N+