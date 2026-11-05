Deportes

Federativo Japonés Kozo Tashima Retará a Gianni Infantino en Elección de la FIFA

Infantino lleva una década al frente de la Federación Internacional de Futbol Asociacion y en marzo buscará reelegirse

El directivo japonés Kozo Tashima, de 68 años, ya fue integrante del Consejo de la FIFA en el pasado.El directivo japonés Kozo Tashima, de 68 años, ya fue integrante del Consejo de la FIFA en el pasado. Foto: Reuters

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