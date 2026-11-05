Federativo Japonés Kozo Tashima Retará a Gianni Infantino en Elección de la FIFA

Gianni Infantino ya tiene retador en el continente asiático: Se trata del japonés Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), quien anunció que se enfrentará a Gianni Infantino en las elecciones presidenciales de la FIFA en marzo del 2027.

Para hacerlo oficial Tashima emitió un comunicado en el que expuso: "Con el pleno apoyo de la JFA, decidí presentar mi candidatura a la elección presidencial de la FIFA”. Y también dejó en claro "es importante que la sinceridad, la integridad y los altos estándares éticos que el futbol japonés valora y construye desde hace mucho tiempo se transmitan claramente a la comunidad futbolística mundial. Así que quiero compartir estos principios con el mundo y contribuir a un futuro mejor para el futbol".

Kozo Tashima, de 68 años, ya fue miembro del Consejo de la FIFA y por lo tanto conoce las entrañas de ese organismo. Además fue presidente de la Federación Japonesa de Futbol del 2016 al 2024, por lo que basará su candidatura en "la experiencia adquirida a lo largo de los años".

Finalmente, el federativo aseguró que asumirá este nuevo reto “con una determinación firme para poder contribuir a la continuación del desarrollo del futbol mundial".

Hay que aclarar que Tashima es la segunda persona que anuncia que desafiará a Infantino, después de Ramón Vega, exdefensa suizo que jugó en el Tottenham inglés.

Mientras tanto el nombre de Arsene Wenger, extécnico francés del Arsenal, sigue cobrando fuerza como as bajo la manga de la UEFA. Pero aún es una incógnita si se postulara. Actualmente se desempeña como director de Desarrollo Mundial del Futbol de la FIFA, por lo que está familiarizado con el organismo. La fecha límite para que los candidatos se postulen es el 18 de noviembre.

Gianni Infantino, italo-suizo de 56 años de edad ha estado al frente de la FIFA desde el 2016 y luego de una década enfrentará las elecciones en medio de su primera crisis, causada por su plan de privatizar la Copa del Mundo.

Será durante el Congreso de la FIFA del 18 de marzo de 2027 en Rabat, capital de Marruecos, cuando se lleven a cabo los comicios. Infantino ha dicho que el proyecto de privatización sólo era una idea y se retractó. Luego hizo campaña para aminorar los daños a su imagen y hasta aseguró que cuenta con el apoyo de la "gran, gran mayoría" de las asociaciones miembro para reelegirse en el cargo.

Con información de N+