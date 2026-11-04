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Por Cuarto Año Consecutivo, la Camiseta de Messi es la Más Vendida en la MLS

La playera del Inter Miami con el número 10 encabeza el Top Ten de las más pedidas por los fanáticos de la Major League Soccer

La pasión por Lionel Messi no se apaga, aunque ya ha dicho que el momento de retirarse del futbol está cerca.La pasión por Lionel Messi no se apaga, aunque ya ha dicho que el momento de retirarse del futbol está cerca. Foto: Reuters

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Messi, el Más Pedido de la MLS por Por Cuarto Año: Lista de las Camisetas Mejor Vendidas de la Liga en 2026 | N+