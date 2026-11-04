Por Cuarto Año Consecutivo, la Camiseta de Messi es la Más Vendida en la MLS

El Inter Miami domina la venta de camisetas en la Major League Soccer en esta temporada. Además de que el nombre de Messi es el preferido de los aficionados, hay otros dos jugadores de Las Garzas en el Top Ten: se trata de Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

De acuerdo con el reciente reporte de la MLS, la camiseta número 10 de Lionel Messi volvió a ser la más vendida de esta temporada en el futbol soccer de Estados Unidos. Y aunque no da a conocer cifras, si ofrece un listado de las prendas que tienen mayor demanda en las tiendas oficiales entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026.

Hay que señalar que el ídolo argentino ha encabezado este ránking durante 4 años seguidos; es decir, desde que llegó a la MLS a mediados de 2023 luego de una exitosa carrera en el Barcelona de LaLiga española.

Ganador de 8 Balones de Oro, Messi no deja de causar furor pese a que está cerca del retiro. Su desempeño en el Mundial 2026, en el que llevó a Argentina hasta la final y perdió ante España, reavivó la pasión por su imagen y su futbol. Por eso se llenan todos los estadios en los que juega, porque los aficionados quieren verlo antes de que diga adiós.

A unos días de que finalice la fase regular de la MLS, que seguirá con los playoffs, se dio a conocer el Top Ten de las camisetas más populares. Messi, como ya se mencionó, está en la cima y le siguen el surcoreano Son Heung-Min y el alemán Thomas Muller.

Las sorpresas son los nombres del polaco Robert Lewandowski (4) y el francés Antoine Griezmann (5) que alcanzaron a meterse a pesar de que se unieron hace cuatro meses al Chicago Fire y el Orlando City, respectivamente.

Griezmann llegó echando lumbre con la playera del Orlando y ya suma 14 goles en 17 partidos. De ahí el furor por su playera con el número 7 en la espalda.

Hay que mencionar que Cavan Sullivan, el jovencito de 17 años que juega en el Philadelphia Union, es el único futbolista estadounidense que destaca en este ranking. El se ubica en el casillero 6 de la lista.

A continuación, el Top Ten de las camisetas más vendidas en la MLS:

1) Lionel Messi / Inter Miami CF

2) Son Heung-Min / LAFC

3) Thomas Müller / Vancouver Whitecaps FC

4) Robert Lewandowski / Chicago Fire FC

5) Antoine Griezmann / Orlando City

6) Cavan Sullivan / Philadelphia Union

7) Denis Bouanga / LAFC

8) Luis Suárez / Inter Miami CF

9) Hany Mukhtar / Nashville SC

10) Rodrigo De Paul / Inter Miami CF

La temporada 2026 del MLS arrancó el 21 de febrero y culminará el 18 de diciembre, día en que se disputará la Gran Final.

Con información de N+