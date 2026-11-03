Julián Quiñones Supera a Santi Gimenez y Está a 3 Goles de Marca de Hugo Sánchez

Luego de marcar dos tantos en la cuarta jornada de la AFC Champions League ante el Al-Gharafa, Julián Quiñones dejó en claro que está encendido y que la reciente lesión que lo aquejó está totalmente superada. El delantero de la Selección Mexicana va que vuela para superar un récord que llevaba décadas sin moverse.

En el partido Al-Gharafa vs Al-Qadisiya de la Champions de Asia terminó con goleada de 5-0 a favor del conjunto árabe y el delantero mexicano brilló con una asistencia y dos anotaciones. Gracias a ese doblete, Quiñones llegó a 40 goles en un año natural y superó la marca de 39 que tenía Santi Gmenez.

Hay que señalar que la marca de Santi fue en el 2023, cuando militaba en el Feyenoord de Países Bajos. Sus 39 anotaciones fueron con su club y la Selección Mexicana. Mismo caso de Quiñones, ya que se suma lo hecho en su equipo y el combinado Tricolor.

Una vez que dejó atrás a Gimenez, el artillero colombiano naturalizado mexicano está en camino de superar el récord de Hugo Sánchez: en 1989 el entonces jugador del Real Madrid sumó 43 dianas. Así que Julián está sólo a 3 tantos de esa marca que lleva 37 años imbatible.

Si Quiñones se mantiene al ritmo que lleva, sin duda que puede rebasar a Hugol. La gran ventaja que tiene es que le restan más de 10 partidos oficiales en lo que resta del año. Ya se en la Saudi Pro League o en la Champions de Asia y hasta en la Selección Mexicana.

Por ejemplo, con el equipo Tricolor puede disputar dos encuentros de la Nations League de la Concacaf programados para este mes de noviembre: El sábado 14 y el martes 17, ambos ante su similar Jamaica.

Y a nivel de clubes, el calendario de noviembre incluye 4 partidos de su equipo Al-Qadisiya y son los siguientes: 5 de noviembre ante el Al-Fayha, el 20 frente a el Al-Nassr, el 24 contra el Shabab Al-Ahli y el día 26 encarará a el Al-Fateh. A ellos hay que sumar otros 6 duelos en el mes de diciembre.

Las únicas maneras en las que Julián Andrés Quiñones Quiñones, de 29 años de edad, puede perderse la oportunidad de superar a Hugo Sánchez serían que entrara en una sequía goleadora o que una lesión de varias semana lo alejara de las canchas. Pero eso ya sería demasiada mala suerte.

Con información de N+