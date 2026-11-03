Deportes

Julián Quiñones Supera a Santi Gimenez y Está a 3 Goles de Marca de Hugo Sánchez

El delantero de la Selección Mexicana anda imparable y hoy sumó un doblete a su cuota goleadora con el Al-Qadsiah

Julián Andrés Quiñones lleva 40 anotaciones, sumando las que hizo en su equipo y en la Selección Mexicana.Julián Andrés Quiñones lleva 40 anotaciones, sumando las que hizo en su equipo y en la Selección Mexicana. Foto: Al-Qadsiah FC
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