Deportes

Hijo de Tigre: Cristiano Ronaldo Jr. Es Convocado a la Sub-17 de Portugal

'Cristianinho' fue llamado por el entrenador José Lima para jugar los partidos de clasificación del Campeonato de Europa 2027

El hijo de Cristiano Ronaldo ha seguido un proceso de crecimiento por las selecciones menores de Portugal.El hijo de Cristiano Ronaldo ha seguido un proceso de crecimiento por las selecciones menores de Portugal. Foto: Reuters

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