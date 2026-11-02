Hijo de Tigre: Cristiano Ronaldo Jr. Es Convocado a la Sub-17 de Portugal

Cristiano Ronaldo está feliz de la vida porque su hijo mayor empieza a labrar un buen camino en el futbol. 'Cristianinho', de 16 años de edad, fue incluido en la lista de convocados de Portugal rumbo a la Eurocopa Sub-17 del año próximo.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) informó que Cristiano Ronaldo Junior está entre los 23 jugadores que enfrentarán a Andorra el próximo miércoles 11 de noviembre, Bulgaria (el sábado 14) y Serbia (el martes 17 del mismo mes).

'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, juega de extremo y actualmente milita en las categorías inferiores del Al Nassr, que es actual club en el que juega su padre en la Liga de Arabia Saudita.

Hay que mencionar que Cristiano Junior lleva un proceso con la selección de Portugal. Aunque es la primera vez que lo llaman a la Sub-17, ha tenido importante participación en las categoría Sub-15 y Sub-16, donde lleva varios goles y ha ganado trofeos.

Aunque son buenas noticias para la CR7, no todo es miel sobre hojuelas para el exastro del Real Madrid. Todavía hay incertidumbre sobre su situación en la mayor de Portugal, que el próximo viernes anuncia su convocatoria para los partidos contra Dinamarca y Gales.

Portugal se enfrentará a los daneses el sábado 14 de noviembre y a los galeses el martes 17 de noviembre, como parte de la UEFA Nations League. Y hay expectación por saber si el entrenador Jorge Jesús llamará al delantero de 41 años luego de que este cumplió su sanción de 30 días de suspensión por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Como se sabe, Cristiano Ronaldo fue sancionado por la FPF con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, luego de abandonar sin autorización la concentración de la selección nacional en Dinamarca. La salida del delantero, el pasado 30 de septiembre, ocurrió en medio de las diferencias con el seleccionador Jorge Jesús sobre su participación en los partidos del equipo.

El conflicto comenzó después de que Ronaldo no tuviera minutos ante Noruega, pese a que, según su propia versión, el técnico le había asegurado que jugaría durante 30 minutos. Jesus cuestionó esa versión y defendió que las decisiones sobre la alineación le corresponden.

Tras el incidente, la Federación Portuguesa abrió un procedimiento disciplinario para determinar las consecuencias de su conducta.

Antes de conocerse la sanción definitiva, el futbolista reconoció su responsabilidad, ofreció disculpas a sus compañeros y a los aficionados portugueses, y manifestó su disposición a aceptar el castigo que determinara la Federación, al considerar que las reglas deben aplicarse independientemente de la trayectoria o posición de un jugador.

Con información de N+