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Oklahoma City Retirará el Número de Russell Westbrook, Leyenda de la NBA

El jugador pasó sus primeras once temporadas con el equipo del Thunder, en donde ganó el premio al Jugador Más Valioso de la liga

Russell Westbrook durante un partido de NBA con Oklahoma City en 2017Russell Westbrook durante un partido de NBA con Oklahoma City en 2017 | Foto: Reuters
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