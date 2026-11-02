Oklahoma City Retirará el Número de Russell Westbrook, Leyenda de la NBA

La franquicia del Oklahoma City Thunder anunció este lunes 2 de noviembre que va a retirar el jersey de Russell Westbrook, uno de los mejores jugadores que han pasado por el equipo en toda su historia. A través de un comunicado oficial, el club informó que la ceremonia para el retiro del número 0 que utilizó Westbrook durante sus once años con el equipo, se llevará a cabo el 7 de febrero de 2027.

"Nos enorgullece enormemente retirar el número de Russell. Durante su etapa en el equipo dejó una huella imborrable en la ciudad y el estado, y su compromiso con la comunidad ha perdurado mucho tiempo después", declaró el presidente del Thunder, Clayton I. Bennett. "Estamos profundamente agradecidos por su sincera dedicación a la gente de Oklahoma, y siempre será considerado un miembro más de la comunidad de Oklahoma City", puntualizó el directivo.

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Por su parte, el vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Thunder, Sam Presti, recalcó la importancia histórica de Russell con la franquicia. "Muchos jugadores dejan huella, pero solo los grandes jugadores dejan un legado. El legado de Russell Westbrook se forjó tanto en la cancha como en la comunidad. Su mentalidad era incansable y su compromiso profundo. Por todas estas razones, los habitantes de Oklahoma lo consideran uno de los suyos y su número será izado en lo alto del pabellón, en Oklahoma City, para siempre".

Russell Westbrook se retiró como leyenda

A pesar de nunca haber logrado ganar un anillo de campeón en la NBA, Russell Westbrook es considerado uno de los mejores bases de toda la historia. Westbrook, que anunció su retiro de cara a la presente temporada, fue nombrado MVP (Jugador Más Valioso, por sus siglas en inglés) de la NBA en la temporada 2016-17 tras promediar 31.6 puntos, 10.7 rebotes, 10.4 asistencias y 1.63 robos, convirtiéndose así en el segundo jugador en la historia de la NBA (por detrás de Oscar Robertson) en promediar un triple-doble durante toda una temporada.

Sus 42 triples-dobles durante la temporada 2016-17 constituyen un récord de la NBA, y sus 209 triples-dobles de carrera son la mayor cantidad en la historia de la liga.

Por si fuera poco, Westbrook fue nombrado miembro del Equipo del 75 Aniversario de la NBA en 2021, siendo reconocido como uno de los mejores 75 jugadores de todos los tiempos.