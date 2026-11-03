Guerra Rusia-Ucrania: EUA Mediará Negociaciones en Abu Dabi en Busca de un Acuerdo de Paz

Estados Unidos mediará en negociaciones de nivel de trabajo entre Ucrania y Rusia los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, informó este lunes la oficina del enviado especial presidencial para misiones de paz, a cargo de Steve Witkoff. Las reuniones se realizarán días después de que terminara la tregua humanitaria en la región de Jersón y de un bombardeo ruso que, según autoridades ucranianas, dejó 24 muertos en un centro de ayuda en Zaporiyia.

La oficina indicó que las discusiones se centrarán en los arreglos de seguridad posguerra, la desescalada, los esfuerzos humanitarios y los próximos pasos hacia la paz, y que la mediación avanza la misión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin a la guerra. Las negociaciones de nivel de trabajo son las que llevan a cabo equipos técnicos y diplomáticos, no los jefes de Estado.

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Esta semana, negociadores estadounidenses también se reunirán en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, el Reino Unido, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para discutir garantías de seguridad para Ucrania, el esquema de seguridad de Europa tras la guerra y oportunidades económicas para apoyar la reconstrucción ucraniana. La oficina expresó su esperanza de avanzar sobre lo logrado en Kiev, Oslo y San Petersburgo hacia un acuerdo de paz integral y duradero.

Dos de esos temas, la desescalada y lo humanitario, tuvieron su prueba más reciente en la región de Jersón. Del 27 de octubre al lunes rigió ahí un alto el fuego limitado que permitió una misión de ayuda y evacuación de civiles en Oleshky, ciudad ocupada por Rusia. De acuerdo con The Associated Press, fue la pausa más significativa entre Kiev y Moscú desde que Rusia inició la invasión, hace casi cinco años. El defensor del pueblo y principal negociador civil de Ucrania para esa misión, Dmytro Lubinets, expresó su esperanza de que sirviera de modelo para otros esfuerzos y diera impulso a las negociaciones previstas este mes entre funcionarios de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

El lunes, cuando el acuerdo expiraba, Rusia bombardeó un centro de distribución de ayuda y un refugio cercano en la aldea de Komyshuvakha, en la región de Zaporiyia, informó el servicio ucraniano de emergencias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, dijo que 10 bombas guiadas impactaron una zona que incluía un edificio escolar usado para repartir ayuda humanitaria.

"Hubo un momento en que los siguientes pasos podrían haber mostrado que era posible avanzar hacia la paz", indicó Zelenski.

"Esto es una prueba más de que Rusia no quiere ninguna desescalada", declaró el mandatario.

Funcionarios locales señalaron que unas 20 personas están desaparecidas y que la cifra de muertos podría aumentar. Los rescatistas buscaron entre los escombros con linternas al caer la noche, y Mykhailo Semikin, funcionario militar en Zaporiyia, informó que drones rusos lanzaron nuevos ataques sobre la zona bombardeada, lo que obstaculizó las labores.

Durante el alto el fuego, el ejército ruso reforzó sus defensas contra drones y repuso municiones en la zona, afirmó el Estado Mayor de Ucrania. Al concluir la pausa, la administración regional de Jersón informó que una mujer de 62 años y un hombre de 73 fueron hospitalizados por una explosión en la capital regional.

Horas antes, las aplicaciones móviles de alerta de emergencia de Ucrania y Rusia fueron blanco de ciberataques. Usuarios ucranianos recibieron advertencias falsas de una amenaza nuclear, y el Ministerio ruso de Emergencias informó que hackers enviaron una alerta falsa en 33 de las 89 regiones del país, alrededor de las 2:45 de la madrugada, hora de Moscú. No está claro si ambos ataques están relacionados. Un canal ruso de Telegram vinculado a los servicios de seguridad de ese país atribuyó la intrusión en el sistema ucraniano a un grupo llamado Hitcore, algo que AP no pudo verificar. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yurii Ihnat, aseguró que el ataque no afectó las operaciones de seguridad y defensa.

En otras zonas de Ucrania, ataques con drones rusos hirieron al menos a 17 personas, 12 en la región de Járkiv y cinco en Odesa, según los servicios de emergencia. El Ministerio ruso de Defensa informó que derribó 212 drones ucranianos durante la noche, y medios rusos independientes reportaron un ataque con drones contra uno de los mayores centros de transporte de petróleo de Europa, en la región de Samara.

CT