Internacional

Guerra Rusia-Ucrania: EUA Mediará Negociaciones en Abu Dabi en Busca de un Acuerdo de Paz

Para Zelenski, el bombardeo ruso que mató a 24 en Zaporiyia muestra que Moscú no quiere desescalar

Guerra Rusia-Ucrania: EUA Mediará Negociaciones en Abu Dabi en Busca de un Acuerdo de PazUna madre camina con su bebé en carriola junto a un edificio dañado cubierto de pinturas de artistas callejeros y un gran mercado urbano que fue destruido recientemente por misiles rusos en Kiev, Ucrania, el lunes 22 de junio de 2026. Foto: AP / Archivo

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