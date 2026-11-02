Internacional

'Operación Lentes': Ucrania Intenta Entregar Gafas Explosivas a Militares Rusos

Las autoridades rusas informaron que los artefactos para operar drones estaban destinados para los soldados que combaten en el frente

Un militar ucraniano controla un dron con lentes FPVUn militar ucraniano controla un dron con lentes FPV. Foto: Reuters | Archivo

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