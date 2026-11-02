Internacional

Trump Entra a la Lista de Depredadores de la Prensa; También Están los Cárteles

La relación hecha por Reporteros Sin Frontera (RSF) destaca que el mandatario estadounidense se ganó su lugar "a pulso" tras un balance hecho a su administración

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, entró a la lista de depredadores de la liberta de prensaDonald Trump, presidente de Estados Unidos, entró a la lista de depredadores de la liberta de prensa. Foto: Reuters

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