Trump Entra a la Lista de Depredadores de la Prensa; También Están los Cárteles

Tras un balance hecho a su gobierno, el cual lleva menos de dos años, el presidente Donald Trump fue incluido en la lista de Depredadores de la Libertad de Prensa 2026 hecha por Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El argumento de la organización radica en los ataques de Trump para reducir el periodismo a comunicación política y las restricciones que ha impuesto a los profesionales de la información.

La relación se da en el marco del Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se celebra el 2 de noviembre. En este año, fueron 33 los depredadores de la prensa los elegidos.

Según RSF, todos ellos tienen en común el "odio hacia el periodismo libre" y expresó que sus armas difieren, pero en sus objetivos coinciden: "silenciar las voces independientes y pisotear el derecho a la información".

A decir de la organización, los mecanismos usados por estos personajes son los asesinatos, encarcelamientos, campañas de descrédito, propaganda, uso de ejércitos de trolls, todo con el fin de imponer "el silencio".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trump Llega a Elecciones Intermedias con 33% de Aprobación en Estados Unidos

En la lista anual de 2026 publicada este lunes, Trump figura allí con otros dirigentes que ya estaban en ediciones anteriores y que han seguido utilizando el aparato del Estado para amordazar a los medios.

Entre ellos están los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Nicaragua, Daniel Ortega (junto a su mujer, Rosa Murillo), o de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko.

RSF subraya que en el caso de Trump, "sus ataques contra la prensa superan cada vez más el marco de la retórica y de las políticas públicas para traducirse en restricciones físicas impuestas a los periodistas".

La organización insiste en que ha "multiplicado los ataques para reducir el periodismo a comunicación política" y castigar a medios disidentes.

Recuerda que con Trump a las riendas del país, Estados Unidos ha bajado en un año siete puestos en su clasificación sobre la libertad de prensa para quedarse en una poca honrosa sexagésimo cuarta posición.

Entre los depredadores también están las Fuerzas Armadas de Israel, el Partido Comunista Chino y los cárteles del narcotráfico mexicano.

Sobre estos últimos, RSF los responsabiliza de "un clima de terror en un país supuestamente 'en paz'", pero en el que en lo que llevamos de año casi un periodista ha sido asesinado cada mes por el crimen organizado

En el terreno económico, RSF señala a los gigantes tecnológicos estadounidenses Alphabet (propietario en particular de Google) y Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram).

También está Elon Musk como uno de los depredadores por propiciar la desinformación, en particular sirviéndose de su red social X, así como propagar el odio hacia los periodistas y obstaculizar la libertad de información.

Mientras que otros depredadores han salido de la lista como es el caso de Alí Jamenei, quien murió durante un ataque estadounidense e israelí, y del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Con información de N+

ICM