Homicidios

Riña en Panteón Municipal de Rincón Chamula, Chiapas, Deja Un Muerto

Pobladores en estado de ebriedad habrían comenzado una pelea que derivó en la muerte de un hombre, informó la fiscalía estatal

La Secretaría de Seguridad de Chiapas realizó operativos en distintos panteones de la entidadLa Secretaría de Seguridad de Chiapas realizó operativos en distintos panteones de la entidad. Foto: Facebook | sspchiapas

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