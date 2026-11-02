Riña en Panteón Municipal de Rincón Chamula, Chiapas, Deja Un Muerto

Un hombre murió a balazos durante una riña en el panteón municipal de Rincón Chamula San Pedro, Chiapas, informaron autoridades de gobierno.

El asesinato ocurrió mientras se realizaban convivencias, en el marco de las festividades del Día de Muertos en este municipio chiapaneco.

Según la Fiscalía General del Estado la riña inició por una pelea entre pobladores que encontraban en estado de ebriedad. La víctima fue un hombre, quien murió por impactos de arma de fuego.

Los sospechosos del crimen escaparon a bordo de una camioneta luego de que los testigos comenzaran a arrojarles palos y piedras.

La fiscalía ordenó enviar un grupo especial para realizar las investigaciones correspondientes hasta lograr el esclarecimiento de estos hechos.

En un comunicado, la Secretaría general de Gobierno y Mediación del gobierno de Chiapas informó que tras los hechos ocurridos en ese municipio se privilegió la activación inmediata de medidas precautorias y cautelares.

Esto con el fin de salvaguardar la integridad física de sus habitantes, sobre todo en una "fecha de especial significado para las tradiciones de nuestros pueblos", indicó la dependencia.

Señaló que en este caso trabajan la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado, y la propia instancia que emitió esta tarjeta informativa.

Con información de N+

ICM