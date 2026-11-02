Una mujer de 83 años de edad fue asesinada presuntamente por su propio nieto al interior de su domicilio, ubicado en el ejido Eureka, en el municipio de Gómez Palacio. El presunto agresor habría utilizado unas tijeras industriales y un martillo para atacarla, provocándole lesiones que terminaron por quitarle la vida.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo 1 de noviembre, en una vivienda ubicada sobre la calle Justo Sierra, donde la víctima, identificada como Juana 'N', realizaba labores domésticas cuando fue sorprendida por su familiar, identificado como Kevin 'N'. El reporte de emergencia ingresó al sistema cerca de las 14:00 horas.

Vecinos que presenciaron lo ocurrido solicitaron de inmediato el apoyo de las corporaciones policiales, por lo que elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar. A su llegada, los socorristas confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Por su parte, personal de la Vicefiscalía Región Laguna tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad del presunto agresor.