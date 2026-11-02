Seguridad

Muere Abuela Presuntamente Asesinada por su Nieto en Gómez Palacio, Durango

Personal de la Vicefiscalía Región Laguna tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio.

La mujer de 83 años habría muerto a causa de las lesiones provocadas por unas tijeras y un martillo en el ejido EurekaLos hechos se registraron una casa ubicada sobre la calle Justo Sierra. Foto: N+

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