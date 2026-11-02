Sociedad

¿El 2 de Noviembre es Día Festivo? Estas Son las 2 Fechas Oficiales que Hay Pago Triple en 2026

Este 2 de noviembre disfruta del descanso en escuelas y bancos, pero los que sí trabajan tienen la duda de que si es pago triple

Una mujer inclina la cabeza en oración antes de una ofrenda durante la procesión y vigilia anual del Día de los Muertos de la coalición humanitaria de TucsonUna mujer inclina la cabeza en oración antes de una ofrenda durante la procesión y vigilia anual del Día de los Muertos de la coalición humanitaria de Tucson. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Sabías que el 2 de noviembre no es un día festivo oficial? Aunque escuelas y bancos descansan, no aplica pago triple. Descubre qué días sí lo son en 2026.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+