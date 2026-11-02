¿El 2 de Noviembre es Día Festivo? Estas Son las 2 Fechas Oficiales que Hay Pago Triple en 2026

Ante la conmemoración del Día de Muertos 2026, millones de estudiantes en todo el país gozarán de un día de descanso; incluso en algunos trabajos y bancos también se ha brindado el día libre, pero ¿es un día festivo oficial? Te contamos.

De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo (LFT), ni el 1 ni el 2 de noviembre son días festivos ni de descanso obligatorio, por lo que quienes trabajen mañana lunes no recibirán pagos dobles ni triples, pues no es feriado, salvo que coincida con su día de descanso semanal o un acuerdo previo con la empresa.

¿Quién sí descansa el 2 de noviembre?

Aunque no es un feriado oficial para todos los trabajadores, distintos sectores suspenderán actividades este lunes. Entre ellos se encuentran los siguientes:

Las escuelas públicas y particulares de educación básica incorporadas al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), desde preescolar hasta secundaria, no tendrán clases este lunes 2 de noviembre.

Además, los alumnos disfrutarán de un descanso prolongado, debido a que el viernes 30 de octubre tampoco hubo actividades escolares por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se realiza el último viernes de cada mes.

De esta manera, estudiantes y docentes tienen un megapuente de cuatro días, considerando el viernes 30 de octubre, el fin de semana y el lunes 2 de noviembre. Las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de noviembre.

Bancos e instituciones financieras

El sector financiero también suspenderá sus operaciones en ventanillas durante el lunes 2 de noviembre. De acuerdo con el calendario de días inhábiles publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esta fecha está considerada como inhábil para las entidades financieras sujetas a dicha disposición.

Por lo tanto, las sucursales bancarias permanecerán cerradas y no ofrecerán atención presencial al público durante la jornada. No obstante, los usuarios podrán recurrir a alternativas como la banca móvil, los servicios de banca por internet, los cajeros automáticos y otros canales digitales para realizar operaciones.

Es importante tomar en cuenta que los servicios bancarios podrían presentar algunas restricciones o ajustes en los tiempos de procesamiento de determinadas operaciones, por lo que se recomienda anticipar pagos, transferencias y trámites que requieran atención en sucursal.

Entonces, ¿en qué fechas es el pago triple de 2026?

Rumbo al cierre del año 2026, solo hay dos días de descanso obligatorio según la LFT:

Lunes 16 de noviembre de 2026 – Conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana

Viernes 25 de diciembre de 2026 – Navidad.

En caso de que trabajes en cualquiera de estos dos días, la ley marca que los empleados tienen derecho al pago triple: el salario correspondiente al día de descanso más un salario doble por el servicio prestado.

TLS